CANTIN, Raymonde



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 4 mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Raymonde Cantin. Elle était la fille de feu Réal Cantin et de feu Juliette Couture. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine Couture (Léo Boivin), Gaétan Couture (Suzanne Hains) et Denis Couture; sa nièce qu'elle considérait comme sa fille : Mélanie Robitaille (Stéphane Pednaud) et leur fils Louis-Philip Pednaud; ses petits-enfants : Alexandre Boivin (Sheila Bélanger), Frédéric Boivin (Annie-Claude Roy), Étienne Boivin (Audrey-Anne Mignault), Marc-André Boivin (Joëlle Beauchesne), Rosalie Boivin et Kevin Hains-Couture; ses arrière-petits-enfants : Britany Boivin, Déreck Boivin, Romie Boivin, Mavrick Boivin, Lexie Boivin, Adam Boivin, Louka Boivin et Roxanne Boivin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée : feu Raymond (Céline Guay) et feu Romuald. Sincères remerciements au personnel de la Résidence du Précieux-Sang et du CHSLD de Saint-Raphaël pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Ultérieurement, ses cendres seront déposées au cimetière de Saint-Jean-Chrysostome.