LACHANCE, Claire



C'est entourée de l'amour des siens que nous a quittés, le 20 avril 2023, madame Claire Lachance, à l'âge de 85 ans. Elle était la fille de feu Germaine Magnan et de feu Alexandre Lachance.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Annie Tremblay), Johanne (René Napert), Michel (Christine Asselin), Paul (Rosy Giraudo) et le père de ses enfants André Maranda; ses petits-enfants : Ian-Éric (Joanie), Lucas, Rafaël (Shana), Zachary et Marie-Joelle; son arrière-petite-fille Rose-Anna; sa sœur Micheline; ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Lachance et Maranda; ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, son amie Henriette Desbiens ainsi que plusieurs autres. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses frères, ses sœurs et plusieurs autres personnes qui lui ont été chers. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'équipe des soins infirmiers de la Résidence Le Saint-Patrick ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Bouchée Généreuse, 145 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1L 4H8, tél. : 418 648-8588.www.laboucheegenereuse.org.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.