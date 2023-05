COUTURIER, Adrien



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 4 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Adrien Couturier. Il était le fils de feu monsieur Josaphat Couturier et de feu madame Marianne Côté. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre (Nicole) et Carole (Denis Boulay) ; ses petits-enfants : Annick, Sabrina, Andréa et Daryl ; ses arrière-petits-enfants : Roxanne et Mavrick. Il laisse également dans le deuil son ex-conjointe Margot ; ses sœurs feu Cécile (Gaston Turmel) et feu Jeannine, sa nièce Line Vézina. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Couturier au :. Les cendres de monsieur Couturier seront déposées au columbarium du Cimetière St-Pierre-aux liens suivant la cérémonie. La famille tient à remercier la docteure Sophie Breton pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Couturier. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/).