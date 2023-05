DELISLE, Claude



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 1er janvier 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Claude Delisle, conjoint de madame Marie-France Pagé, fils de feu Yvette Léonard et de feu Jean-Charles Delisle. Il demeurait à Québec à la suite de sa carrière de 35 ans d'enseignement au Cégep de Baie-Comeau.La famille recevra les condoléances aude 13 h 30 à 15 h 15.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel et Emmanuelle (Frankie Campisi) et leur mère Jovette Villiard; sa petite-fille Maude-Sophie; sa tante Catherine Delisle (feu Giuseppe Taciano); son oncle Yvon Léonard (Lise Maurice); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Pagé; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Céline (Louise Boisvert) et de feu Louise. Sincères remerciements au personnel de la Clairière du Boisé, particulièrement à Carole Fontaine pour sa bienveillance ainsi qu'au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationchudequebec.org