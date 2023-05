MC NEIL, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 avril dernier, est décédée à l'âge de 81 ans madame Nicole Mc Neil. Elle était la fille de feu Joseph Mc Neil et de feu Marie Alma Leblanc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Marco, Marie-Josée, Karl, Claude (Valene Mouchon) et Éric; ses petits-enfants : Keassy, Kévin, Noémie, Cindy, Jennifer et Jimmy. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Micheline (Daniel Fiset), Murielle (feu Robert Brais), Hélène (Mohamed Balla) et Gilles (Diane Lebel), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule mercredi 17 mai de 13h à 15h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 avenue Belvédère #305, Québec, Québec G1S 3G3).