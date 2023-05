BÉLANGER, Claire



Au Centre d'hébergement Chauveau, le 22 avril 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Claire Bélanger. Elle était l'épouse de monsieur Rodrigue Lévesque, fille de feu dame Adrienne Côté et de feu monsieur Joseph Bélanger. Autrefois de Saint-Fabien de Rimouski, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :le vendredi 19 mai 2023 de 19h à 21h et le samedi 20 mai 2023 de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle était l'épouse de Rodrigue Lévesque; la mère de : Danielle et feu Alain; la grand-mère de : Samuel (Patricia Lemieux), Julien, Laurence et Anthony; la soeur de : feu Gabrielle (feu Dominique Thériault), feu Patricia (feu Yvon Roy), feu Gilles (feu Josette Dérosby), feu Maurice (Jeannine Thériault), feu Rodrigue (feu Helen Fedje), Ghyslaine (Lionel Roy), feu Jean-Marc (feu Irène St-Jean), Yvon (Jacqueline Dorval), feu Fernand (Denise Martin), feu Gaétan, feu Alice, André (Julie Lapointe), feu Lionel et Patrice. Elle était la belle-soeur de : feu André Lévesque, feu Benoit Lévesque, feu Marie-Ange Lévesque, feu Ephrem Lévesque (Yvette Mercier) et Denise Lévesque (feu Bertrand Beaudoin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel oeuvrant au Centre d'hébergement Chauveau pour les soins et services empreints d'humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.