Flyers: une identité à rebâtir

Simon Gagné n’a pas été surpris en apprenant que Daniel Brière devenait officiellement le directeur général des Flyers après avoir occupé le poste de façon intérimaire pendant quelques mois.

« Il a franchi les étapes une par une en commençant par le club-école des Flyers, dans la ECHL. Il a pris de l’expérience et tranquillement, le chemin s’est dessiné. Je suis content pour lui, c’est pleinement mérité. »

Le poste est prestigieux, mais la tâche s’annonce colossale pour l’ancien hockeyeur originaire de Gatineau. Au cours des 11 dernières années, les Flyers ont remporté une seule ronde éliminatoire. Ils ont été exclus du tournoi à sept occasions.

« Je lui souhaite la meilleure des chances. Il a beaucoup de pain sur la planche pour rebâtir cette équipe-là. Elle a complètement perdu son identité. Ça ne sera pas facile », a indiqué le premier choix des Flyers (22e au total) en 1998.

Pas surprenant que les spectateurs aient commencé à déserter le Wells Fargo Center. Lors de la visite du Canadien au mois de mars, plusieurs sièges étaient vacants. À certains moments, on aurait même pu entendre une mouche voler.

Une honte lorsqu’on pense que, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, le domicile des Flyers était considéré comme l’un des amphithéâtres les plus intimidants de la LNH.

« Ça fait deux ans que je vois des bancs vides aux matchs des Flyers. Ce n’est pas normal, a martelé Gagné. Philadelphie, c’est une ville de sports. Il faut ramener les partisans qui, à mon avis, se trouvent parmi les meilleurs de la LNH. »

Les Remparts d’abord

Les Flyers ont profité de cette annonce concernant Brière pour promouvoir Keith Jones au poste de président des opérations hockey. Jones est un autre ancien coéquipier de Gagné.

Y aurait-il des chances que Gagné reçoive un coup de fil ?

« Je ne suis pas rendu là. On verra ça plus tard. Pour l’instant, je me concentre sur la finale avec les Remparts. J’aime ce que je fais avec eux », a affirmé l’adjoint de Patrick Roy.

« La famille est ici et l’école est ici. C’est le fun de voir tes anciens coéquipiers [obtenir ces postes]. Ça permet d’avoir des contacts. On ne sait jamais, peut-être un jour. »