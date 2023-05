Gala Sports Québec: un trophée à découper en morceaux

Ayant triomphé dans la catégorie « partenaires de l’année », les patineuses de vitesse courte piste Kim Boutin et Danaé Blais tenaient à partager l’honneur avec leurs coéquipières, jeudi soir, lors du 50e Gala Sports Québec.

• À lire aussi: 50e Gala Sports Québec: Mikaël Kingsbury retrouve son «Maurice»

« On partage avec l’équipe, assurément », a tranché Boutin, avec le sourire.

Également en lice comme « athlète féminine niveau international », la quadruple médaillée olympique a été devancée par la boxeuse Tammara Thibeault dans cette catégorie. Le prix octroyé à elle et sa complice Danaé était toutefois tellement significatif.

« Le patinage de vitesse courte piste est plus souvent un sport individuel, mais l’équipe est indispensable, a témoigné Blais. Nous formons une grande famille et après notre quatrième place au relais aux Jeux olympiques, à Pékin, ç’a été difficile mentalement. Ç’a été beaucoup d’apprentissage, on a fait beaucoup d’efforts ensemble pour revenir de ça. »

Travail d’équipe

Blais avait naturellement de bons mots pour Kim Boutin, mais aussi pour Florence Brunelle, Courtney Sarault de même que pour les retraitées Alyson Charles et Camille de Serres-Rainville, entre autres. D’une certaine façon, que ce soit sur la glace ou non, chacune a contribué à la remise sur pied de l’équipe, couronnée en avril 2022 avec une médaille d’argent au relais lors des Championnats du monde, à Montréal.

« Un beau baume », a qualifié Blais.

« C’est super gentil de la part de Kim et Danaé de vouloir partager ce prix avec nous, on a vécu de beaux moments ensemble, c’est une belle reconnaissance », a indiqué de Serres-Rainville, qui a fait partie des athlètes à l’honneur avant le gala principal durant un cocktail hommage aux athlètes retraités d’Équipe Québec.

Le mot de la ministre

Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et elle-même une ancienne patineuse de vitesse, Isabelle Charest était présente à la soirée.

« Tout ce que vous avez acquis, ça va vous suivre, a-t-elle lancé aux athlètes à la retraite, en mentionnant la discipline et la résilience. Vous êtes une inspiration pour le Québec. »

À propos de Camille de Serres-Rainville, elle termine présentement un baccalauréat en kinésiologie à l’UQAM et envisage une maîtrise en physiothérapie. À travers tout ça, elle a troqué ses patins pour le « flag football », remportant d’ailleurs une médaille d’argent, le week-end dernier, avec son université au Championnat canadien. L’UQAM s’est alors inclinée en finale contre les représentantes de l’Université de Montréal.