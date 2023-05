GM Développement offre son terrain pour protéger le boisé Neilson

GM Développement a offert un terrain d’une valeur de 4 millions$ situé au boisé Neilson, à la Pointe-Sainte-Foy, pour permettre à la Ville de Québec de préserver ce « poumon » de la Municipalité et d’y créer un « parc nature ».

Geneviève Marcon, coprésidente de GM Développement, ne s’en est pas cachée. En 2011, lorsque sa compagnie a acheté ce terrain de plus de 2 hectares, c’était pour y faire son travail habituel : le développement immobilier.

Or, sa réflexion a évolué au fil des années et des discussions avec ses enfants qui appartiennent à une génération réputée pour sa fibre écologique plus développée a-t-elle fait valoir, jeudi en fin de matinée, en point de presse, à l’hôtel de Ville de Québec.

« Le contexte a changé. Ce qui se passe dans le monde a changé. Je ne pouvais pas imaginer qu’on allait détruire ou sacrifier cet espace-là, a-t-elle affirmé. Nous ne voulions pas être ceux qui allaient déboiser ce secteur ni ceux qui allaient vendre à un autre promoteur qui risquait, lui, de le faire. »

Le terrain en question fait 21 760 mètres carrés. Au rôle d’évaluation, sa valeur est de 1,1 million$, mais la Ville a calculé que sa valeur marchande était de 4 millions$ d’où l’utilisation de ce chiffre pour quantifier ce don philanthropique « sans contrepartie ».

La moitié du boisé préservée

Ne boudant son plaisir, le maire Marchand était très souriant au moment de saluer ce don. Il a mis l’accent sur le fait que ce genre de démarches doit être mis en valeur pour susciter les vocations chez d’autres propriétaire ou promoteurs.

« C’est très important ce qui est laissé de côté. Il y a un coût à ça. On va laisser ça de côté parce qu’on croit à quelque chose de plus grand que nous », s’est-il réjoui.

Le boisé Neilson compte 25 hectares. La Ville de Québec en possédait 40% (divisés en trois lots distincts) et elle détient désormais 49% des terrains grâce au don de GM Développement.

L’administration Marchand s’est engagée à aménager un « parc nature » sur ces terrains dans les prochaines années. En parallèle, les discussions se poursuivent avec les autres propriétaires privés dans ce boisé pour s’assurer de le préserver.

Émotion

Fait à noter David Viens, président de Capitale Nature, s’est montré fort ému. Il a même dû essuyer des larmes de joie lors de sa participation au point de presse.

« C’est un geste fort. J’espère que ce geste-là va inspirer d’autres propriétaires dans notre Ville », a-t-il insisté.