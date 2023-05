Immigration: choisissons les faits plutôt que la peur

«Disparaître»! Le titre choc a été utilisé plus d’une fois depuis le documentaire de Lise Payette en... 1989!

Cette semaine, on a eu droit à une nouvelle mouture et des titres-choc, avec la même vieille cible qu’en 1989: les immigrants.

Bonne nouvelle toutefois : cette semaine, pour les gens qui préfèrent les faits plutôt que les histrioniques, il y avait aussi les assises de l’Acfas, où un bain d’expertise et de nuance a permis de remettre un peu d’équilibre dans un dossier linguistique complexe et émotif.

Pendant ce temps, même si le Québec est le maître d’œuvre de l’immigration chez nous, François Legault a refusé mercredi de dévoiler les chiffres complets de l’immigration actuelle au Québec.

Il met de l’huile sur le feu dans une situation qu’il a lui-même créée, tout en blâmant les autres et en cachant l’information de base. Ça s’appelle de la politique de bas étage.

Apprenti démographe à ses heures, Legault sort tout le temps une statistique sur la langue parlée à la maison.

Même si les nouveaux arrivants parlent français au travail ou dans leurs interactions en société, Legault n’aime pas que les gens parlent une langue autre que le français dans leur propre maison. Comme si ça le regardait!

100 millions en 2100: une idée saugrenue

Il y a plusieurs années, un lobby est sorti de nulle part, avec l’idée d’une population de 100 millions au Canada d’ici la fin de ce siècle. Ce n’était pas un complot ourdi par le fédéral, ce n’était même pas une idée du gouvernement.

L’idée de ce groupe vieillit mal, car c’est littéralement «sans dessin», c’est-à-dire sans plan.

D’ailleurs, ce fameux plan a beaucoup fait jaser, à la suite du reportage du Journal de cette semaine, ce qui en a incité certains à souffler sur la braise de l’intolérance.

Un peu plus et on croyait revivre la crise des «accommodements raisonnables», partie deux...

Avancer qu’à Montréal « le français y sera folklorique dans une décennie » n’aide en rien l’analyse rigoureuse du plan fédéral (réel celui-là) de maintenir un très haut niveau d’immigration au Canada et ses effets possibles au Québec.

Un Québec séparé en deux

Le Québec est de plus en plus scindé en deux parties à peu près égales en nombre. La région du Grand Montréal, avec ses quatre millions d’âmes, et le reste du Québec.

Legault trône en roi et maître en dehors de Montréal. C’est une division qui lui sert bien.

Legault et son gouvernement ont déjà associé les immigrants à la violence et affirmé, faussement, que 80 % n’apprennent pas le français et ne travaillent pas.

C’est peut-être rentable politiquement de démoniser les immigrants, mais c’est un discours de perdant qui divise et qui finit par faire mal à l’ensemble de notre société.

Les gros titres qui font peur doivent céder la place à une analyse sérieuse et crédible basée sur des preuves, pas à des conclusions tirées d’avance.

L’Accord de Charlottetown avait déjà prévu que le Québec aurait toujours une part garantie des sièges à la Chambre des communes, peu importe sa force démographique dans l’ensemble canadien.

Il est essentiel que ces questions concernant la protection de la langue et du pouvoir politique d’ici puissent, à nouveau, être discutées sereinement. Sans quoi, le résultat risque de diviser pour de bon.