Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan enfin réunies

Deux décennies après "Un vendredi dingue, dingue, dingue", Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis reprendront enfin leurs rôles dans une suite au film à succès de Disney.

Tess et Anna Coleman seront de retour pour de nouvelles aventures, si on en croit les propos de Jamie Lee Curtis rapportés par le New York Times. Et c'est durant la tournée promotionnelle pour le film "Halloween prend fin" que l'actrice de 64 ans a eu l'idée d'exercer une [légère] pression sur le studio Disney afin que se concrétise ce projet.

« Je faisais le tour du monde et les gens me demandaient s’il y aurait une suite à "Un vendredi dingue, dingue, dingue". Ça a frappé une corde sensible en moi. À mon retour, j’ai appelé mes amis chez Disney et leur ai dit qu’il fallait faire ce film », raconte-t-elle.

Son enthousiasme est d'ailleurs partagé par sa co-vedette, Lindsay Lohan.

« Nous sommes toutes les deux très ouvertes à ce projet. On ne le ferait que si c'était quelque chose que les gens adoreraient", précise-t-elle.

Selon le magazine américain Variety, c’est la scénariste Elyse Hollander qui en signera le scénario. Aucune date de sortie n'a encore été évoquée.

Sorti en 2003, "Un vendredi dingue, dingue, dingue" suivait un tandem mère-fille (Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan) se retrouvant du jour au lendemain dans le corps l’une de l’autre. Le roman dont il s’inspire avait au préalable connu deux autres adaptations cinématographiques: Barbara Harris et Jodie Foster en tenaient la vedette en 1976, tandis que Shelley Long et Gaby Hoffman étaient les têtes d’affiche de la seconde, en 1995.