«Knights of the Zodiac» : Des super héros tirés d’un manga

Conçu pour être le début d’une franchise, ce film de super héros mythologiques nous vient du Japon et met en vedette Sean Bean, Famke Janssen et Nick Stahl.

La série de mangas «Saint Seiya» date des années 1986 à 1990 et suit des personnages mystiques dérivés des constellations. Le long métrage de Tomek Bagiński s’inscrit dans le même univers et en reprend les mêmes codes.

Ainsi, Athena (Madison Iseman), la déesse de la guerre, se réincarne dans le corps d’une jeune fille que doit protéger Seiya (Mackenyu), un orphelin qui ne comprend pas exactement d’où viennent ses pouvoirs. L’ennemie d’Athena, Guraad (Famke Janssen), fait tout pour s’emparer d’elle, tandis qu’Alman Kido (Sean Bean), père adoptif de la jeune fille, tente d’assurer sa sécurité.

Les bons éléments ne manquent pas dans ce «Knights of the Zodiac» rempli d’action. Les scènes de combat sont extrêmement bien faites, les chorégraphies magnifiques et surprenantes raviront les amateurs du genre (celle du combat dans l’arène du début est une véritable danse).

Malheureusement, le film est plombé par des effets spéciaux de piètre qualité, particulièrement visible dans le rendu du «cosmo», cette énergie cosmique qui entoure les héros. Et comme, malheureusement «Knights of the Zodiac» ne peut rivaliser, en matière de budgets, avec les sommes dépensées par Marvel pour leurs effets, pas sûr que ce long métrage soit le début d’une série.

Note : 3 sur 5