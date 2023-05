Koriass arrive en renfort à Santa Teresa après le désistement de CKay

Annoncé il y a quelques semaines, l’artiste nigérien CKay vient de se désister pour son spectacle qu’il devait donner samedi soir au festival Santa Teresa. C’est Koriass qui arrivera en renfort dans une soirée qui sera clôturée par FouKi.

L’équipe du festival de Sainte-Thérèse a tenté d’adoucir la mauvaise nouvelle de l’annulation de CKay, jeudi après-midi, en parlant plutôt d’un ajout de Koriass à la programmation de samedi soir.

« Pour des raisons hors de notre contrôle, l’artiste CKay ne pourra être présent au festival », a-t-elle simplement indiqué dans un communiqué.

Dans les faits, CKay était une belle prise pour le festival, qui se targuait d’avoir pu attirer une tête d’affiche internationale qui compte plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes de son succès love nwantiti. Ce sera donc partie remise.

Le remplacement par Koriass en est un tout à fait naturel quand on sait que son bon acolyte FouKi, avec qui il a enregistré l’album Génies en herbes, était déjà programmé pour jouer sur la grosse scène Loto-Québec, le samedi soir. LaF, TOBi et Emma Beko se produiront aussi sur les planches un peu plus tôt dans cette soirée urbaine.

Des soirées thématiques

Ce sont justement des soirées thématiques, avec des artistes regroupés par genres, que l’équipe de programmation de Santa Teresa a voulu présenter cette année.

« Tout est bien construit. Chaque clientèle va trouver sa niche chaque journée, dit l’organisateur Patrick Kearney. C’est vraiment bien segmenté. »

Ce soir, pour le coup d’envoi, la scène extérieure principale présentera Vulgaires Machins, Bon Enfant et Les Shirley. « Ce sera une belle soirée plus rock, remarque Patrick Kearney. Pour les Vulgaires, on sait qu’ils vont faire beaucoup de festivals cet été. Et on a la chance de les avoir en premier, comme ç’avait été le cas l’an dernier avec Hubert Lenoir. »

Pour la fête des mères, dimanche, le festival a visiblement pensé aux mamans en programmant des artistes qui pourraient les intéresser : Men I Trust, Clay and Friends, Milk & Bone, Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy.

« C’est une programmation qui fonctionne pour amener ta mère, dit l’organisateur. Je pense que ça va être festif. J’ai beaucoup d’attentes par rapport à cette soirée. »

Moins de congestion

Après avoir été programmé quelques années durant le long week-end de la fête des Patriotes, à la fin mai, Santa Teresa se déroule cette année une semaine plus tôt. Une décision qui s’explique pour plusieurs raisons.

« Durant le long week-end [à Montréal], il y a Métro Métro, le début de Piknic (Électronik) et Pouzza Fest, énumère Patrick Kearney. Il y a moins d’activités en fin de semaine. C’est aussi moins la congestion sur l’autoroute 15. Pour nous, ça devient intéressant. »

Après un printemps qui a tardé à s’installer, l’organisateur de Santa Teresa ne cachait pas sa fébrilité à lancer la saison des festivals dans le grand Montréal.

« On a toujours l’humilité de dire qu’on botte le ballon de départ pour les premiers festivals. C’est sûr que c’est trippant. En plus du public, on sent aussi que l’industrie a hâte à ce point de départ-là. Pour eux, c’est un beau moment de mettre en valeur les artistes qu’ils représentent. »

Le festival Santa Teresa se déroulera de vendredi à dimanche à Sainte-Thérèse. Pour les infos : santateresa.ca.