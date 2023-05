Lauberivière ouvre ses portes au grand public ce vendredi et samedi, pour célébrer son 40e anniversaire

Pour célébrer son 40e anniversaire d’aide et de soutien envers les personnes les plus démunies, Lauberivière ouvre ses portes au grand public ce vendredi et samedi sous forme de visites guidées.

Ces portes ouvertes ont pour objectif de faire connaître un peu mieux les coulisses du travail qui se fait quotidiennement dans l’immeuble situé sur la rue du Pont. L’histoire de l’organisme et le travail que font les différents intervenants seront mis de l’avant.

«Je trouve qu'on fait des miracles à Lauberivière. On remet sur pied des gens qui, autrement ne s'en sortiraient pas, avec les outils qu'on a. Je suis très fière de ça. Ce sont des milliers de personnes par année qu'on sort de la rue», souligne Éric Boulay, directeur général de l’organisme.

Photo Diane Tremblay

M. Boulay indique vouloir faire une célébration modeste et que le plus important est d’accueillir chaleureusement «ceux qui les supportent».

«On va mettre ça très simple, mais le plus important, c’est d'ouvrir nos portes. La population qui nous supporte est encore au rendez-vous, poursuit le directeur général.

Oui, on a du financement pour des projets, mais la majorité de mon financement vient encore de la population à coups de 20$».

M. Boulay rappelle que le soutien du public est très important, dans un contexte économique évidemment bien ressenti à Lauberivière.

«On le voit aussi par le nombre de demandes. En 2017, c’était 24 000 couchés, et en 2022, c’était 43 200 couchés, une hausse de 75% de couchés en six ans», illustre-t-il.

Les portes ouvertes se tiendront le vendredi 12 mai de 9 h à 15 h et le samedi 13 mai de 9h à 12 h.