Les employés de BAnQ reviennent à la charge avec une grève de cinq jours

Après une grève de cinq jours en février dernier, les quelque 350 employés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ont relancé le débrayage jeudi avec une seconde séquence de cinq autres jours.

En négociations depuis octobre 20221, le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de BAnQ (STTuBAnQ-CSN) déplore l’absence d’une entente «satisfaisante», alors que ses membres sans contrat de travail depuis mars 2020 n’ont reçu aucune augmentation de salaire depuis cinq ans.

Le syndicat avait fait voter une banque de 10 jours de grève, à moitié exécutée avec le premier bloc de cinq jours de débrayage déclenché le 14 février dernier, alors que la grève entamée jeudi affectera les treize points de service de la BAnQ.

«Notre négociation traîne inutilement depuis plus d'un an et la colère des salariés de BAnQ nous pousse à déclencher cette seconde séquence de cinq jours de grève», a indiqué dans un communiqué la présidente du syndicat, Sylviane Cossette.

«Le Conseil du trésor doit donc obligatoirement bonifier les budgets de BAnQ afin de favoriser l'attraction et la rétention de ses salariés», a mentionné Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Les employés grévistes revendiquent notamment une hausse «conséquente» des salaires, déplorant que les budgets de BAnQ ne soient pas indexés, tandis que l’établissement connaît des déficits, qui plus est, dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et d’inflation galopante.

«Pour en arriver à une entente, le Conseil du trésor devra bonifier ses offres à incidence financière, puisque celles-ci ne comblent toujours pas nos attentes», a ajouté Mme Cossette, précisant que son syndicat envisage même une grève générale illimitée.