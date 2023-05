L’été avant l’heure: des terrasses bondées à Québec

Même si le mercure n’est pas passé près de frôler le record de 28 degrés pour un 11 mai enregistré en 2022, plusieurs résidents et touristes de Québec ont troqué le pantalon pour le bermuda, la robe légère ou la jupe, jeudi.

Des groupes d’étudiants ontariens débarqués massivement au centre-ville au courant de l’après-midi pour visiter le Vieux-Québec ont immédiatement regretté d’avoir apporté trop de vêtements chauds pour braver les intempéries.

« On se disait qu’en venant à Québec en mai, on devrait s’habiller assez chaudement, raconte Kaylen, un élève de 16 ans originaire de Brampton. Je vais devoir m’acheter des shorts! »

D’autres, comme Sophie et ses collègues adjointes administratives ont passé leur heure de dîner sur une terrasse de Grande Allée.

« On a pu recommencer notre petite tradition estivale du jeudi, se réjouit-elle. Ça fait du bien de prendre du soleil en bonne compagnie. »

Achalandage variable

Mis à part une poignée de restaurants dont l’espace extérieur ne dérougissait pas, c’était le calme plat sur la rue Saint-Jean entre 12h et 14h. Seuls de petits groupes de touristes se mêlaient à quelques marcheurs sur les trottoirs. Même son de cloche sur la 3e Avenue à Limoilou et la rue Saint-Joseph dans Saint-Roch.

« On est en pleine semaine aussi. Quand il fait beau comme ça un samedi ou un dimanche, c’est une autre affaire. Mais ça fait du bien aussi des fois quand c’est plus tranquille, c’est reposant », tempère Paul, un passant assis sur un banc de la place d’Youville.

C’est bon pour le moral

Si les sourires étaient nombreux sous le soleil radieux, ils le sont aussi dans les cuisines des restaurants du secteur touristique de la ville depuis le retour du beau temps.

« On sent qu’il y a une euphorie au début de la saison des terrasses [...], ça se reflète autant sur le moral des clients que sur celui du staff », constate le copropriétaire du pub L’Atelier et président d’Action promotion Grande Allée, Jonathan Ollat.

Photo Stevens LeBlanc

Pendant un aller-retour entre sa section et la cuisine, un serveur du restaurant Les Trois Garçons sur la rue Saint-Jean a acquiescé, affirmant que le beau temps « pousse la clientèle à faire preuve d’indulgence et de générosité ».

Depuis que L’Atelier a ouvert son aire extérieure estivale, M. Ollat a, lui aussi, observé un « impact immédiat » sur la clientèle.

« Samedi, il faisait beau alors il y avait des gens sur la terrasse jusqu’à 23 h le soir. Plusieurs sont restés pour profiter de la température et ont continué à prendre des consommations. Ça change la dynamique. »