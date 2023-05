L’Ordre des infirmières changera finalement son examen

Dans le tumulte, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) déclare qu’il utilisera dorénavant un nouvel examen d’admission pour permettre aux étudiants d’exercer la profession.

«Les candidats n’étaient pas assez préparés pour répondre à l’[ancien] examen», a justifié Luc Mathieu, président de l’OIIQ.

Ce dernier ajoute que cette modification était nécessaire puisque l’ancien test n’était pas suffisamment efficace. Le nouvel examen, dont l’Ordre souhaite avoir recours d’ici 2024, se nomme «NCLEX».

Il signifie «National Council Licensure Examination». L’examen est d’aiilleurs déjà utilisé pour l’octroi de licences aux infirmières aux États-Unis et dans le reste du Canada. À ce jour, il a été soumis à plus de six millions de personnes.

Dans l’eau chaude

Cette annonce survient, alors que l’OIIQ fait les manchettes depuis le début de la semaine.

Le Journal révélait mardi, entre autres, que 500 candidates auraient dû réussir l’examen de l’Ordre en septembre dernier, selon un nouveau rapport du Commissaire à l’admission.

Me André Gariépy, qui a rédigé ce document, a suggéré à l’OIIQ de recalculer les résultats «à partir d’une note de passage revue et pleinement justifiée».

Son rapport précise que sur 2376 candidates qui se présentaient pour la première fois à l’examen, le taux de réussite s’élevait à seulement 51,4%.

L’OIIQ se défend

Le président de l’OIIQ a aussi réagi à ce rapport en conférence de presse jeudi.

«La rareté de la main-d’œuvre est préoccupante, mais ce n’est pas une raison de baisser les exigences pour accéder à la profession d’infirmière», a brièvement expliqué Luc Mathieu.

Il a aussi dénoncé les propos d’experts tenus dans les médias au cours des derniers, notamment ceux liés aux intentions de son Ordre.

«À aucun moment, l’OIIQ n’a cherché à piéger les candidats et les candidates à la profession. Et encore moins à utiliser l’examen à d’autres fins que sa fonction première: celui de mesurer le niveau des connaissances des futurs infirmières et infirmiers», a insisté Luc Mathieu.

Qu’est-ce que l’examen «NCLEX»?

NCLEX signifie «National Council Licensure Examination»

C’est un examen obligatoire pour obtenir sa licence d’infirmière

Créé 1994 et soumis à plus de six millions de personnes

Test déjà utilisé aux États-Unis et dans le reste du Canada

Il repose sur un modèle cognitif qui reflète le jugement de l’infirmière

Les candidats peuvent reprendre l’examen autant de fois qu’ils veulent en cas d’échec

Source : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec