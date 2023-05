Finale LHJMQ: parce qu’il faut encore se mouiller...

Nous y sommes : vendredi soir, s’entame officiellement la finale du trophée Gilles-Courteau entre les Remparts de Québec et les Mooseheads d’Halifax. Les deux premières équipes du classement général s’affronteront pour espérer obtenir leur billet pour le tournoi de la Coupe Memorial, qui se mettra en branle le 26 mai à Kamloops en Colombie-Britannique.

Tour d’horizon des forces en présence et, bien évidemment, ma prédiction pour cette ultime série.

Attaquants

Les Mooseheads ont terminé la saison régulière avec le plus de buts comptés (335), tandis que les Remparts ont représenté la quatrième meilleure attaque avec 286 filets inscrits. Aucun doute, les deux formations ont les éléments offensifs pour faire mal à leur adversaire. Du côté des Mooseheads, les vétérans Josh Lawrence et Alexandre Doucet sont dominants et ont pris les choses en main en troisième ronde lorsque le meilleur compteur en saison, Jordan Dumais, est tombé au combat. Ce dernier devrait d’ailleurs revenir au courant de la série. Justin Robidas s’est quant à lui imposé comme le meneur offensif en séries pour les Remparts qui comptent aussi sur Nathan Gaucher, James Malatesta, Zachary Bolduc et Théo Rochette. De la force de frappe de part et d’autre.

Défenseurs

Avec tout le monde en santé, Québec présente la meilleure équipe défensive du circuit. Leur général Nicolas Savoie est toutefois amoché, mais la pause entre la troisième ronde et la finale lui aura permis de prendre du mieux. Son partenaire de jeu Charle Truchon, toutefois, ratera au moins le premier match de la finale et probablement plus. Heureusement, les Remparts comptent sur beaucoup de profondeur à l’arrière et les Jérémy Langlois, Vsevolod Komarov et Evan Nause ont démontré qu’ils étaient en mesure de tenir le fort. Du côté des Mooseheads, le défenseur Cam Whynot est aussi un cas incertain et son absence pourrait faire mal à Halifax qui compte sur une brigade défensive plus jeune que celle des Remparts. Les David Moravec, Jake Furlong, Brady Schultz et Dylan MacKinnon devront tenir le fort comme ils l’ont fait depuis le début des séries.

Gardiens

Le duel des Rousseau ! Autant William du côté des Remparts, que Mathis dans le camp des Mooseheads connaissent des séries du tonnerre et ont été l’une des principales raisons expliquant la présence de leur équipe respective en finale de la LHJMQ.

Avec deux gardiens qui sont présentement au sommet de leur art, il se pourrait bien que la série se décide lorsque l’un d’eux flanchera le premier.

Entraineurs

La finale entre les Remparts et les Mooseheads sera aussi celle entre deux entraîneurs qui en sont à des endroits diamétralement opposés dans leur parcours. D’un côté, Patrick Roy est une légende du hockey et il en est à ses derniers milles derrière le banc des Remparts.

De l’autre, Sylvain Favreau n’est entraîneur-chef dans la LHJMQ que depuis deux ans et est probablement l’un des pilotes les plus sous-estimés du circuit. Roy en a vu d’autres et Favreau a démontré qu’il était en mesure d’aller chercher le meilleur de ses joueurs.

Qui l’emportera ?

Je l’ai dit et je le répète : je me suis planté en troisième ronde en plaçant les Olympiques de Gatineau vainqueurs en sept matchs contre les Remparts. Comme Nathan Gaucher l’a mentionné aux observateurs qui les avaient sous-estimés, « j’espère que vous avez appris de vos erreurs ». C’est mon cas. Les Remparts sont en mission et possèdent plus d’expérience que les Mooseheads, ce qui pourrait faire la différence à la fin.

Ma prédiction : Remparts en six matchs