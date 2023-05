Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 12 mai qui en valent le détour.

Hockey: Oilers d’Edmonton c. Golden Knights de Vegas

Getty Images via AFP

Sa suspension fait peut-être l’objet de nombreux débats à travers la planète hockey, mais n’en déplaise à Darnell Nurse, il sera contraint de rater le cinquième match de la série. En son absence, la brigade défensive des Oilers ne tient à pas grand-chose et il ne serait pas surprenant qu’Evan Bouchard et Mattias Ekholm passent près de 30 minutes sur la glace. Les Golden Knights, de leur côté, sont désavantagés par leur tandem inconstant de gardiens constitué d’Adin Hill et Laurent Brossoit. Les lumières rouges du T-Mobile Arena devraient scintiller à maintes reprises.

Prédiction: Plus de 7,0 buts – 2,15

Tennis: Félix Auger-Aliassime c. Alexei Popyrin

AFP

Après avoir profité d’un laissez-passer au premier tour, «FAA» aura un défi intéressant à relever au Masters de Rome. Il tentera de venger sa défaite subie au tournoi d’Adélaïde, en tout début d’année, aux mains de Popyrin. Le jeune Australien de 6 pi 5 po a connu une belle ascension en début de carrière, mais n’a pas réintégré le top 60 mondial depuis le mois de janvier 2022. Le Québécois, de son côté, a subi la défaite à ses deux derniers duels, chaque fois contre des adversaires moins bien classés. Il est mûr pour une victoire éclatante.

Prédiction: Victoire de Félix Auger-Aliassime en deux manches – 2,04

Basketball: Knicks de New York c. Heat de Miami

Getty Images via AFP

À l’instar des Warriors de Golden State, l’équipe de la Grosse Pomme tente d’effacer un retard de 3 à 1 dans sa série de deuxième tour. Elle a amorcé cette tâche complexe en l’emportant 112 à 103 au Madison Square Garden, mais devra répéter ses exploits à Miami pour forcer la tenue d’un match ultime. Les Knicks sont parvenus à étouffer Jimmy Butler mercredi, mais l’athlète de 33 ans, qui a pratiquement éliminé les Bucks de Milwaukee à lui seul, n’a pas dit son dernier mot. Le Heat a présenté un dossier de 27-14 à domicile en saison régulière et fera tout pour mettre fin au rêve des Knicks au Kaseya Center.

Prédiction: Victoire du Heat de Miami – 1,45