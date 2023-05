«C’est ce que je leur souhaite le plus au monde»: Patrick Roy espère que ses joueurs soulèveront le trophée Gilles-Courteau

Possiblement à ses derniers milles comme entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy souhaite «plus que tout au monde» soulever le trophée Gilles-Courteau à l’issue de la série finale face aux Mooseheads d’Halifax. Pas pour lui, mais pour les joueurs qui ont grandi au sein de l’organisation.

• À lire aussi: Rumeurs de retour dans la LNH: «Ça ne m’intéresse même pas de le savoir», mentionne Patrick Roy

Au début des séries, le capitaine Théo Rochette avait fait allusion au fait qu’il s’agissait de la dernière danse pour le groupe en place dont plusieurs membres ont été repêchés et développés depuis cinq ans à l’intérieur de l’organisation. Les Nathan Gaucher, James Malatesta, Nicolas Savoie, Théo Rochette et Zachary Bolduc, entre autres, en sont à la fin de leur stage junior tandis qu’il semble de plus en plus clair que Patrick Roy ne sera pas de retour derrière le banc de l’équipe, l’an prochain.

«J’espère qu’ils ne le font pas pour moi, a mentionné l’entraîneur-chef, jeudi matin. Je veux que ce soit pour eux. J’apprécie ce que les gens disent sur le fait que ça peut être ma dernière année, mais, en bout de ligne, c’est la collectivité qui compte. On a commencé un processus il y a quatre ans qui fait en sorte que notre noyau a grandi ensemble. Aujourd’hui, on a la chance de réaliser quelque chose de gros et c’est ce que je leur souhaite le plus au monde.»

Un jour à la fois

Roy n’en est pas à ces premiers moments du genre. La frénésie et l’excitation qui précèdent le début d’une série importante, ou même une finale, il l’a vécue à plusieurs reprises dans sa carrière de joueur et d’entraîneur. Cette année, ce n’est pas différent malgré tout ce qu’impliquerait ce titre.

«C’est la même fébrilité et, une chose est claire, l’énergie est sur les matchs et non sur ce qui va arriver après. Je dis aux joueurs d’être dans le moment présent et il faut que je le fasse aussi. Il faut que j’assume mon rôle de leader dans l’équipe. On se concentre sur ce qu’on a à faire afin de n’oublier aucun détail.»

D’ailleurs, ce sentiment de dernière chance nourrit tout le monde, et pas juste les plus anciens, assure Justin Robidas qui a joint l’équipe à la fin décembre.

«On ne sait pas ce qui va arriver après, mais le visage des Remparts va changer beaucoup. Du côté du personnel d’entraîneurs, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Pat travaille fort et c’est un passionné. Ça fait une demi-saison et tu apprends à le connaître. Des fois, il a l’air raide, mais c’est un passionné et il veut gagner. Pour nous, c’est sûr que de notre côté, on aimerait l’aider à gagner.»

Qui sont les favoris?

De leur côté, les Mooseheads sont débarqués à Québec en après-midi jeudi et se sont entraînés sur la patinoire du Centre Vidéotron pour la première fois avant le premier match de vendredi.

Les hommes de Sylvain Favreau refusent d’entamer cette finale en portant encore le statut de négligés.

«On est confiant en nos moyens et on sait ce qu’on peut faire, disait Jordan Dumais, nommé joueur le plus utile de la dernière saison, jeudi. Peu importe qui on affronte, on veut jouer dans notre identité. Dans les médias, je pense que tout le monde voit Québec comme favori, mais on a confiance en nous.

«On sait qu’on est sous-estimés, peut-être parce qu’on est plus jeunes. On s’est fait un nom et tout le monde sait qu’on est le real deal.»

Jouera-t-il?

D’ailleurs, Dumais est toujours sur le carreau et sa présence demeure incertaine pour le premier match de la série. Jeudi, il a patiné légèrement avec un chandail sans contact.

Toutefois, les Mooseheads estiment qu’il devrait être en mesure de revenir à un certain point dans la série. Le statut du défenseur Cameron Whynot aussi est incertain et il serait surprenant qu’il prenne part au match no 1.

Dans le camp des Remparts, seul Charle Truchon devrait manquer à l’appel pour la première ronde de la finale.