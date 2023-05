Simon Gagné fait le point sur une rumeur persistante au sujet de Patrick Roy

Même si la grande finale entre les Mooseheads et les Remparts est sur le point de prendre son envol dans la LHJMQ, c'est encore l'avenir de Patrick Roy qui retient l'attention à Québec.

Lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi, Simon Gagné a tenu à clarifier que le futur de son patron n'était pas une source de distraction dans le vestiaire de l'équipe.

«On n'en parle pas. On se concentre vraiment sur ce qui se passe ici avec les Remparts. On a un but en tête et on n'a pas encore atteint notre but. Le focus est vraiment sur la finale.»

Questionné au sujet d'une rumeur qui envoie Patrick Roy diriger les Rangers de New York l'an prochain, l'ancien des Flyers de Philadelphie affirme que la situation sera adressée une fois que l'actuelle saison sera terminée.

«On entend toutes les rumeurs, mais on ne va pas faire aucun commentaire. On verra au mois de juin ces choses-là.»

Un peu plus tard dans la journée, lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, Gagné est revenu à la charge en livrant un vibrant plaidoyer envers son mentor.

«J'ai toujours dit que Pat est un entraîneur de la LNH. J'ai la chance de le côtoyer à tous les jours et je peux voir à quel point il est passionné. Il est dévoué. Parfois, je trouve même qu'il en fait trop. J'ai eu des entraîneurs dans la LNH qui ne faisaient même pas la moitié de ce qu'il fait. Je suis persuadé qu'il est capable d'aider une équipe de la LNH dans le futur.»

Celui qui a porté l'uniforme des Remparts lorsqu'il était joueur dans la LHJMQ a également ajouté que les amateurs seront fixés sur son avenir aussitôt que la mission de son équipe sera terminée.

«Ma décision sera annoncée dès que la saison sera terminée. J'adore mon expérience et j'aime ce que je fais présentement. Je vais donner ma réponse lorsque tout sera terminé. Ce sera comme ça jusqu'à la fin.»