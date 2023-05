Titre du joueur le plus utile de la LHJMQ: Joshua Roy coiffé au fil d’arrivée

Malgré sa saison exceptionnelle dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Joshua Roy n’a pas remporté le trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile de la ligue.

L’attaquant Jordan Dumais, des Mooseheads de Halifax, a été préféré à l’espoir du Canadien de Montréal. Le gardien des Tigres de Victoriaville Nathan Darveau faisait aussi partie des finalistes.

À lire aussi: Le Phoenix de Sherbrooke dresse un bilan positif de sa saison

À lire aussi: L’espoir du Canadien Joshua Roy, personnalité de l’année dans la LHJMQ

Dumais a donné raison aux Blue Jackets de Columbus de l’avoir repêché en troisième ronde, cette saison. Il a dominé le circuit Cecchini avec 140 points en seulement 64 matchs. De plus, ses 54 buts lui ont conféré le troisième rang de la LHJMQ.

N’écopant que six minutes de pénalité pour une deuxième campagne consécutive, Dumais a joué un rôle essentiel au sein de la formation néo-écossaise, qui s’apprête d’ailleurs à affronter les Remparts de Québec en finale du circuit.

De son côté, Roy a amassé 46 filets et 99 points en 55 duels avec le Phoenix de Sherbrooke à sa dernière saison dans les rangs juniors. Il a aussi aidé le Canada à remporter le Championnat du monde de hockey junior.

Roy a d'ailleurs mis la main sur le trophée Paul-Dumont, remis à la personnalité de l’année dans la LHJMQ, pour une deuxième saison consécutive.

Malgré ses 5 pi et 8 po et 165 lb, Darveau a affiché les meilleures statistiques du circuit parmi les portiers en 2022-2023. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,34 et un taux d’efficacité de ,929 avec les Tigres, qui ont terminé la saison au cinquième rang du classement général.

L'an dernier, l'attaquant William Dufour avait remporté le trophée Michel-Brière. Alexis Lafrenière, Jonathan Drouin, Mike Hoffman et Sidney Crosby font partie des récipiendaires notoires de cette récompense.