Une femme enceinte sauvée de peu par sa montre intelligente

Une femme enceinte de 22 semaines qui souffrait de caillots sanguins dans les poumons a évité le pire grâce à sa montre intelligente, qui l’a avertie quand son rythme cardiaque au repos est devenu anormalement élevé.

«J’étais vraiment fatigué et à bout de souffle, mais je m’attendais à ça avec ma deuxième grossesse. En montant les escaliers de mon flat, j’avais de la misère à respirer», a relaté Rebecca McManus, 24 ans, en entrevue avec le Daily Record jeudi.

Souffrant d’asthme et enceinte de 22 semaines, la jeune maman de Clydebank, près de Glasgow en Écosse, n’avait pas fait de cas de ses symptômes vers la fin du mois d’avril.

Mais en s’assoyant sur son divan, la jeune femme a été avertie par sa montre intelligente Apple que son rythme cardiaque avait atteint plus de 140 battements par minutes (BPM) durant au moins 10 minutes, comme si elle était en train de s’entraîner, a-t-elle poursuivi.

Au repos, le rythme cardiaque d’un adulte se situe habituellement entre 60 et 100 BPM, a rapporté le média anglophone, en se basant sur les données du Système national de santé anglais (NHS).

«Je n’y croyais pas jusqu’à ce que je me lève et me sente étourdie. Mon rythme cardiaque a haussé jusqu’à 154 BPM», a-t-elle ajouté.

Elle s’est sitôt rendue à l’hôpital, où les médecins ont effectué quelques tests avant de la retourner à la maison en lui indiquant que les symptômes étaient produits par le bébé, qui poussait supposément sur son diaphragme.

Mais voyant son rythme cardiaque s’accélérer encore dans les jours suivants, l’Écossaise est retournée en centre hospitalier, où de nouveaux tests ont révélé deux caillots sanguins potentiellement mortels dans ses poumons.

Reconnaissante envers sa montre intelligente, sans laquelle elle «n’aurait pas réalisé le danger» qui la guettait, la femme prévoit néanmoins déposer une plainte officielle contre le NHS du Grand Glasgow et de Clyde, a-t-elle ajouté, furieuse, au Daily Record.

«Ça a sauvé ma vie, a-t-elle poursuivi au média anglais. C’est ridicule que j’aie été envoyée à la maison en me faisant dire que j’étais "juste enceinte". J’aurais pu mourir dans quelques mois en pensant que mes symptômes n’étaient que ma grossesse. Un caillot sanguin peut être fatal, et je me promenais avec deux.»