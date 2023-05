Voici quand Aaron Rodgers jouera pour une première fois avec les Jets

La NFL dévoilera son calendrier 2023 jeudi soir, mais elle a commencé à laisser filtrer quelques dates importantes, confirmant notamment qu’Aaron Rodgers effectuera ses débuts avec les Jets de New York à l’occasion du premier lundi soir de la campagne, le 11 septembre, quand les Bills de Buffalo seront de passage au MetLife Stadium.

Pour le public de la région new-yorkaise, il s’agira d’une première opportunité de voir à l’œuvre le quadruple récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL dans son nouvel uniforme; Rodgers a été échangé par les Packers de Green Bay aux Jets en avril.

Champions du dernier Super Bowl, les Chiefs de Kansas City amorceront la défense de leur couronne en accueillant les Lions de Detroit le 7 septembre en soirée. Au nombre des autres duels déjà annoncés, il y a celui mettant aux prises deux grands rivaux, les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco, dans un affrontement du dimanche soir à la cinquième semaine de la campagne.

Du côté de l’Europe, les Jaguars de Jacksonville évolueront deux fois de suite à Londres, se frottant aux Falcons d’Atlanta et aux Bills dans les semaines 4 et 5. Un choc Ravens de Baltimore-Titans du Tennessee est également à l’horaire dans la capitale anglaise, le 15 octobre, tandis que les Chiefs joueront contre les Dolphins de Miami le 5 novembre à Francfort. La même ville accueillera sept jours plus tard les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Colts d’Indianapolis.