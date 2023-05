GIROUX, Pauline



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 29 avril 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Pauline Giroux, fille de feu Armand Giroux et de feu Mary Lehouillier. Elle demeurait à Sainte-Marie et était native de St-Elzéar de Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Émilie Proulx (Martin Pichette) et Catherine Proulx (Steeve Lessard); ses petits-enfants : Mathias, Léonie et Félix ainsi que ses beaux-petits-enfants Maïka et Zahra. Elle était la sœur de feu Marc, Donald (Lucie Mifsud), Marcel (feu Marie Turcotte), Isabelle (Donald Dumont) et Clément (Danye Couture). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie : dimanche, jour de la célébration, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Hénédine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec (560 rue Ontario Est Montréal (Québec) H2L 0B6) : https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriam/