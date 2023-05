CHABOT, Carmen



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 avril 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Carmen Chabot, épouse de Daniel Chevalier, fille de feu M. Joseph Chabot et de Mme Flore Lefrancois. Elle demeurait à Québec. Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants: Sylvain Thivierge (Mélanie Pageau), Patrick Thivierge (Amélie Perron) et de Stéphane Thivierge (Nathalie Drolet); ses petits-enfants: Sarah Thivierge (mère Isabelle Gaudreau), Steeven Thivierge, Willyam Thivierge (mère Amélie Renaud) et Jérémy Thivierge; sa mère Flore Lefrançois; ses frères Martin Chabot et Richard Chabot (Lise); ses beaux-parents: Michel et Fleur-Ange Ouellet; ses amis proches Claudette Gagné, Geneviève, Maude, Amy, Coralie, Ashley et Dylan, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de neurologie de l'Enfant-Jésus qui lui a donné de très bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Site : www.fondationduchudequebec.org , Tél. : 418-525-4385La famille recevra les condoléances àSes cendres seront ensuite remises à sa famille.