Améliorer la maîtrise de l’orthographe chez les élèves en les aidant «à se sentir moins poches»

Pour aider les élèves à mieux réussir en orthographe, il ne faut pas seulement revoir les programmes de français ou les stratégies d’enseignement: il est aussi important d’aider les élèves à «se sentir moins poches», puisque la perception de leur compétence à bien écrire pèse aussi dans la balance, affirme une chercheuse.

Priscilla Boyer est professeure en didactique du français à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Dans le cadre du congrès de l’Acfas qui se déroule cette semaine à Montréal, elle présente vendredi les résultats d’une étude longitudinale qui a permis de documenter pendant cinq ans les perceptions et la motivation de 228 élèves du secondaire (programme régulier) par rapport à leur maîtrise de l’orthographe, un exercice «inédit» au Québec, souligne-t-elle.

Cette étude permet de démontrer que, dès leur arrivée au secondaire, la motivation des élèves envers l’orthographe est «très faible» et ne s’améliore guère au fil des ans.

Pire, la perception de leur capacité à bien écrire – identifiée dans la recherche comme étant le «sentiment d’autoefficacité» – diminue même entre la première et la cinquième secondaire.

Il s’agit de résultats «préoccupants», selon Mme Boyer. Dans un contexte d’apprentissage, la perception de leur compétence en orthographe devrait plutôt s’améliorer avec l’apprentissage de nouvelles notions, et non l’inverse.

«C’est contradictoire. Les élèves apprennent des nouvelles choses, mais plus ils avancent dans le temps, plus ils se trouvent poches. Il y a vraiment quelque chose à travailler là», dit-elle.

Croire en ses capacités aide à réussir

Il s’agit d’un élément clé, puisque les résultats de recherche ont aussi démontré que les élèves qui croient en leurs capacités réussissent mieux, alors que ceux qui se sous-évaluent performent moins bien, même à compétences égales.

C’est pourquoi il est «hyperimportant» de faire vivre de petites réussites aux élèves, en particulier à ceux qui ont des difficultés en orthographe, afin de les amener à croire en eux, affirme Mme Boyer.

Mais attention, il n’est pas question ici de faire vivre de «fausses réussites» aux élèves, qui ne sont pas dupes de toute façon. «Ce n’est pas en les protégeant dans la ouate que ça va fonctionner», prévient-elle.

Toutefois, évitons de tenter de leur inculquer plusieurs règles de grammaire en même temps. Cela équivaut à «les lancer du haut d’une montagne» lorsqu’ils ne savent pas skier, illustre-t-elle.

Plutôt que de demander aux élèves de corriger toutes leurs fautes lors d’une dictée, l’enseignant pourrait en cibler quelques-unes, par exemple. «Pourquoi ne pas cibler quatre fautes dans chacune des copies et choisir des cas à la portée de l’élève, pour celui qui est plus faible, ou des fautes plus corsées à corriger pour celui qui est plus fort?» dit-elle.

La dictée traditionnelle est aussi à proscrire, ajoute Mme Boyer. «Tout ce qu’elle fait, c’est convaincre les élèves faibles qu’ils sont poches, semaine après semaine. Il y a d’autres types de dictées qui permettent de montrer aux élèves qu’ils ont progressé. Même les élèves en difficulté progressent et n’écrivent plus comme en première année.»

Mme Boyer fait référence aux nouvelles formes de dictées d’apprentissage, que l’on dit «intelligentes» ou «interactives», qui amènent les élèves à se poser les bonnes questions afin de résoudre un problème lié à l’orthographe. La dictée devient alors une façon d’apprendre, plutôt qu’un outil d’évaluation.

Cette étude a aussi permis d’apprendre que, malgré leurs piètres résultats en orthographe, les élèves du secondaire accordent beaucoup d’importance à la maîtrise du français écrit, ce qui vient en ajouter une couche sur leurs épaules.

«On voit que les élèves sont convaincus de son importance», souligne Mme Boyer.

Le Journal rapportait en début de semaine que moins d’un jeune sur deux a obtenu la note de passage en orthographe lors de l’épreuve de français de cinquième secondaire en juin 2022, ce qui représente un des pires scores depuis près de dix ans.