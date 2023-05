«Barbotine perlée» et sundae «toasté des deux bords» : vous laisserez-vous tenter par ces nouvelles créations glacées de 2023?

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

L’époque est révolue où les crèmeries offraient presque toutes les mêmes produits selon un menu fixe : les artisans saisonniers de la gastronomie glacée s’ingénient à lancer de nouvelles recettes que je vous partage ici.

Dans la cuisine de la crèmerie Hoche Glacée, dans Hochelaga, Tamara Gomez s’active trois heures avant l’ouverture à midi.

Elle passe constamment d’un chaudron à l’autre et d’un four à un autre. Elle prépare, notamment, du gâteau tiramisu, des brownies et de la croustade aux pommes. Ces pâtisseries maison garniront des sundaes.

«C’est moi qui prépare toute la nourriture qui va dans tous les mets offerts ici!», s’exclame-t-elle, sans arrêter de se démener.

«Avant, ma cuisine était ailleurs, mais je l’ai rapatriée dans la crèmerie, alors les clients peuvent voir Tamara au travail et ça leur montre que l’on fait tout ici», me dit le propriétaire Dominic Roy-Blanchette.

Croisements succulents

M. Roy-Blanchette a eu le courage de me convier à une expérience de création de deux nouvelles friandises glacées. C’est courageux, car il sait que ces recettes ne sont pas encore au point.

«Chez McDonald, ça leur prend deux ans pour développer une nouvelle recette. Nous, on fait ça en quelques semaines.»

Parmi les nouveautés en gestation : de la barbotine à laquelle s’ajoutent des perles (explosivement juteuses) à la mangue.

«Nous allons bientôt aussi offrir du thé perlé (Bubble Tea), alors je cherche à croiser ce mets avec nos friandises déjà connues.»

Avec une employée, M. Roy-Blanchette prépare également un «tourbillon perlé»... et c’est délicieux !

Mais, car il y a un mais, les petites boules si esthétiques roulent et ont tendance à tomber.

«Tu vois, c’est encore trop malcommode à manier. Je nous donne deux semaines pour opérationnaliser le mets et l’offrir.»

Gracieuseté Iconoglace

Toasté des deux bords

La proprio derrière la crèmerie Iconoglace sur la rue Bélanger, Annabelle Berkani, me raconte qu’elle va lancer bientôt une friandise appelée Rouge ou Jaune, un clin d’oeil à la chanson de Jean Leloup.

«Ce sera un sundae à crème de citron maison (pour le jaune), au gâteau rouge velours aux framboise (pour le rouge), à la croustade au zeste de citron et la meringue flambée», décrit-elle.

Mme Berkani, qui a le sens du nom, présent aussi un nouveau sundae appelé «Toasté des deux bords».

«C’est au beurre d'arachide chaud et au fudge chaud, avec des morceaux de bananes, des arachides et deux morceaux de brioche maison rôties enduites de la tartinade choco-noisette de la marque montréalaise Allo Simonne qui est mille fois meilleure que du Nutella!», dit-elle.

Si vous voulez goûter à ces mets «iconoglaciens», dépêchez-vous !

Mme Berkani ne compte pas les laisser éternellement au menu.

Instagram Oh3singes

Sundae Chômeur

Ce printemps, chez Oh 3 Singes, à Laval, on offre un sundae chômeur, qui croise le sundae avec le pudding chômeur... une bonne idée puisque le pudding chômeur est probablement le dessert qui met le plus mieux en valeur un à-côté de crème glacée.

Chez Kem CoBa, dans le Mile End à Montréal, on tient certains classiques comme la crème glacée au beurre salé, mais on présente de nouvelles saveurs aux deux semaines.

À la suite d’un récent voyage en Tunisie du co-proprio, Vincent Beck, un nouvel élément fera bientôt son apparition au menu :

«Je voyageais dans la famille et j’ai découvert les dattes Medjool plus succulentes, plus belles, plus charnues que celles auxquelles nous sommes habitués», dit-il.

«C’est la Rolls Royce des dattes!»

L’artisan crémier a visité des plantations et a rapporté de quoi essayer différentes recettes, encore en phase d’expérimentation.

«On l’offrira dans le courant de l’été», promet-il.

Lequel choisirez-vous?