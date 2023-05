Baseball: un grand match de Chris Bassitt

Les Braves d’Atlanta feront des cauchemars au sujet de Chris Bassitt. Le lanceur des Blue Jays de Toronto a signé le deuxième blanchissage de sa carrière, vendredi au Rogers Centre, dans une victoire de 3 à 0.

Aucun artilleur n’avait disputé un match complet pour la seule équipe canadienne du baseball majeur depuis Marcus Stroman, en 2017.

Bassitt (5-2), qui s’est joint aux Jays cet été après avoir passé la saison dernière avec les Mets de New York, a été impérial en neuf manches sur le monticule. Il n’a permis que deux coups sûrs et autant de points mérités.

Son ancien coéquipier Matt Olson, des Braves, lui avait d'ailleurs lancé des fleurs avant la tenue du duel.

«Il est un des meilleurs lanceurs que j’ai vus, a dit Olson, selon le réseau Sportsnet. Beaucoup de gars ne se fient qu’à la qualité de leurs lancers pour te battre. Il est plus le genre de lanceur qui joue aux échecs, qui analyse les élans.»

Olson a d’ailleurs subi l’un des huit retraits sur des prises que Bassitt a réussis dans la rencontre.

Du côté des Braves, l’excellent jeune lanceur Spencer Strider (4-1) a ajouté une défaite à sa fiche pour la première fois de la campagne. Il n’a pas été mauvais pour autant, loin de là, n’allouant que cinq coups sûrs et un point mérité en six manches et deux tiers. Il a aussi passé 12 frappeurs dans la mitaine.

George Springer a ouvert la marque avec un simple d’un point, en cinquième manche. Une erreur a permis à Nathan Lukes de doubler l’avance des Jays, puis Daulton Varsho a couronné la victoire en étirant les bras en huitième.

La troupe de John Schneider a donc rebondi de belle façon après avoir été balayée par les Phillies de Philadelphie, mercredi.

Les Jays et les Braves s’affronteront à nouveau à Toronto samedi et dimanche.

Un rare carrousel

À Baltimore, Cedric Mullins a complété le 12e carrousel de l’histoire des Orioles dans un gain de 6 à 3 face aux Pirates de Pittsburgh.

Mullins, voltigeur qui en est à sa sixième saison avec l’équipe du Maryland, a cogné un coup de circuit de trois points en huitième manche.

Il avait précédemment frappé un simple en troisième manche, un triple en cinquième manche et un double en septième manche.

Après un excellent début de campagne, les Pirates ont perdu neuf de leurs 10 dernières sorties.