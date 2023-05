Beterbiev en août à Québec?

Londres ou Montréal ? Les chroniqueurs de boxe britanniques se posaient la question depuis deux mois.

On a eu espoir que le combat entre Artur Beterbiev et l’Anglais Callum Smith soit présenté au Québec quand Bob Arum a gagné les enchères contre Matchroom et a confirmé la semaine dernière que Beterbiev se battrait devant les siens au Québec.

Londres ou Montréal ?

On est sans doute sauté trop vite aux conclusions. Et si la vraie question était maintenant Montréal ou Québec ?

Et si la réponse était Québec ? Dans la troisième semaine d’août, samedi le 19. Ou peut-être samedi le 26 si Top Rank et Matchroom peuvent s’entendre sur une date. Et obtenir la bénédiction de la WBC qui avait imposé un délai de 90 jours à Beterbiev.

POURQUOI QUÉBEC ?

Personne ne veut confirmer quoi que ce soit. Mais des sources indiquent que Camille Estephan et Martin Tremblay, président de Gestev et le grand patron du Centre Vidéotron, se sont parlé à plusieurs reprises. Et auraient même négocié l’essentiel d’une entente entre Top Rank, Eye of The Tiger Management et Gestev.

Ce ne serait pas surprenant. Camille Estephan était à Londres pour la défense de son titre par Beterbiev contre Anthony Yarde en janvier. Il a eu plusieurs rencontres avec Bob Arum, Carl Moretti et le CEO Brad Jacobs.

De plus, EOTTM et Top Rank ont une entente pour la promotion aux États-Unis des contrats d’Arslanbek Makhmudov et Simon Kean.

Avant la pandémie, EOTTM a présenté plusieurs galas au Centre Videotron. Avec un beau succès.

Et on le sait déjà, Vidéotron est le principal commanditaire d’EOTTM et le groupe fait déjà de bonnes affaires avec Gestev qui opère le Cabaret au Casino de Montréal.

DE L’INTÉRÊT POUR BETERBIEV

Martin Tremblay et Gestev sont intéressés par Artur Beterbiev depuis des années. On l’a sans doute oublié mais c’est la pandémie qui a empêché la présentation du combat Artur Beterbiev contre Fenlong Meng au Centre Vidéotron. La conférence de presse avait déjà été tenue et tout était prêt.

Même que j’avais mon rendez-vous le 17 mars 2020 avec Meng à son camp d’entraînement au New Jersey. C’est finalement Jean Pascal qui a eu l’occasion de vaincre Meng à Tampa en mai 2022.

J’ai parlé trois fois à Martin Tremblay dans la journée d’hier. Il a eu la politesse de répondre au téléphone mais les trois fois sa réponse a été sans équivoque : « Par respect pour tout le monde, je ne commenterai pas. »

« Le respect de tout le monde », c’est soit la planète entière, soit le Québec au complet ou soit ceux qui sont impliqués dans ces négociations. La troisième option est la meilleure.

RESTE EDDIE HEARN

Si Bob Arum et Top Rank sont dans l’entente, si Gestev est impliquée il ne resterait plus que le promoteur britannique Eddie Hearn à accepter le choix de Québec et la date retenue.

M. Hearn connaît très bien Québec. Il a séjourné au Bonne-Entente lors du combat entre Tony Bellew et Adonis Stevenson. La conférence de presse s’était terminée par une bousculade jusqu’aux cuisines de l’hôtel.

Hearn était également présent pour le combat entre James DeGale et Lucian Bute. Il avait prédit une victoire facile pour DeGale qui avait peiné pendant douze rounds contre Bute.

Le vrai problème n’est pas Eddie Hearn. C’est la limite de 90 jours imposée par la WBC pour la défense de son titre par Beterbiev.

Mais la WBC a la conscience très élastique. On le voit avec Canelo Alvarez et Dimitri Bivol. Mettons que c’est un 90 jours qui s’étire.

Trop d’éléments sont en place.

À moins d’un obstacle totalement imprévu, ce serait Artur Beterbiev contre Callum Smith au Centre Vidéotron. Le 19 ou le 26 août, dépendant du réseau ESPN.

The Invisible Four

Les Quatre Invisibles. La manchette barrait toute la Une du Toronto Sun. Un coup de poignard en plein cœur des Quatre Invisibles. Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et surtout Auston Matthews, la star de 60 buts qui est engluée comme un tube de Krazy Glue.

Le tout Toronto et toute l’Amérique hockey ne parlaient que de cette volée que le Sun et son columnist Steve Simmons ont donnée aux Leafs.

Mitch Marner et Matthews ont déclaré en Floride qu’ils ne lisaient pas les journaux ni n’écoutaient les journalistes à la radio ou à la télé. Ben oui, chose. Ils n’étaient pas au courant. Ils ne savaient pas qu’ils se faisaient traiter de fainéants en pleine Une. Ils ne savaient pas qu’ils ne pouvaient pas se permettre de rentrer à Toronto la tête basse et le corps piteux avec une élimination en quatre matchs.

VRAIE MOTIVATION

Les fefans de Toronto sont enragés. Pas contre les Fabulous Four qui, à eux quatre, gagnent plus de 40 millions. Pas contre les Choqueux. Non, ils veulent la tête de Steve Simmons. Une pétition a été lancée pour obtenir le congédiement de mon vieux camarade.

Éric Duhaime est rendu à 40 000 signatures, aux dernières nouvelles, la pétition contre Simmons était bloquée à 49 signatures.

Mais les fans devraient remercier le Sun. C’est une formidable poussée de motivation que le journal a donnée aux Maple Leafs. D’ailleurs, les deux buts des Leafs ont été marqués par deux des quatre Invisibles.

C’est peut-être un vrai problème à Montréal. Peut-être que les joueurs sont trop confortables. Trop rassurés. Ils peuvent finir la saison 27es et ils sont beaux, gentils et fins quand même.

Une couple de bonnes volées les aideraient peut-être à se raidir le corps la saison prochaine.

Surtout qu’il n’y aura pas de Connor Bedard pour faire rêvasser.