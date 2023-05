BlackBerry: une comédie fascinante et drôlement efficace

L’histoire derrière l’ascension fulgurante - et la chute brutale - de l’entreprise canadienne Research in Motion (RIM) est racontée avec une redoutable efficacité dans BlackBerry, une comédie satirique étonnante mettant en vedette un Jay Baruchel en grande forme.

• À lire aussi: Jay Baruchel incarne au cinéma l’inventeur du premier téléphone intelligent : «Ça fait seulement deux ans que je n’ai plus de BlackBerry»

Le film – écrit et réalisé par le cinéaste canadien Matt Johnson – nous transporte dans la ville de Waterloo, en Ontario, au milieu des années 1990.

C’est là que Mike Lazaridis (Jay Baruchel) et Douglas Freglin (Matt Johnson), deux jeunes ingénieurs crack en informatique, ont développé un téléphone portable qui pourrait changer à tout jamais le monde des télécommunications. Il s’agit d’un appareil révolutionnaire qui combine à la fois les fonctions d’un téléphone cellulaire et d’un petit ordinateur de poche... bref, le premier vrai téléphone intelligent!

Jugeant qu’ils n’ont pas assez le sens des affaires pour promouvoir eux-mêmes leur invention, Mike et Douglas décideront d’offrir la présidence de RIM à Jim Balsillie (Glenn Howerton), un homme d’affaires qui vient tout juste de perdre son emploi.

Véritable requin de la finance, Jim réussira rapidement à décrocher des contrats avec des importantes compagnies de télécommunications. Mais on devine vite que son ambition démesurée fera éventuellement couler l’entreprise.

Le premier appareil BlackBerry sera mis en marché en 1999 et connaitra un succès instantané. Mais à partir du moment où Apple lancera son premier iPhone, en 2007, les parts de marché de la compagnie canadienne ne cesseront de dégringoler.

Cinéma direct

Le destin de BlackBerry est profondément tragique. L’acteur et réalisateur Matt Johnson a toutefois choisi de raconter cette histoire vraie avec un humour savoureux et une énergie franchement contagieuse. Il a notamment eu la bonne idée de tourner son film à la façon d’un faux documentaire en privilégiant une approche de cinéma direct qui rappelle parfois la série culte The Office.

Son film s’appuie aussi sur une performance dynamique du Montréalais Jay Baruchel, légèrement transformé physiquement pour le rôle, et sur une trame sonore explosive composée de succès des années1990 et 2000, dont des hits de The White Stripes, The Strokes et Elastica.

En assistant à la chute abrupte – mais inévitable – de cet ancien fleuron canadien des télécommunications, on a un peu l’impression de se retrouver à l’intérieur d’une voiture de course qui se dirige tout droit vers un mur à 250 km/h. Le résultat est fascinant et franchement divertissant.

Note : 3,5 sur 5