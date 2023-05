Blink-182 a livré un concert à son image au Centre Bell : festif, intense et comique

C’était soir de retrouvailles pour Blink-182, hier au Centre Bell. Pour la première fois depuis août 2011, le groupe pop-punk californien était de retour dans la métropole avec sa formation composée de Mark Hoppus, Travis Barker et Tom DeLonge. Un retour fort attendu qui a été à l’image qu’on s’est toujours faite du groupe : festif, intense et comique.

Le retour de Tom DeLonge avec Blink-182 pour la première fois en plus de sept ans a fait les manchettes, à l’automne 2022, mais pas pour les bonnes raisons. Oui, il s’agissait de retrouvailles quasi inespérées pour Mark et Travis qui avaient continué leurs activités depuis 2015 avec le guitariste Matt Skiba. Ils étaient d'ailleurs venus au Centre Bell en 2016 avec ce dernier.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Mais c’est principalement le prix très élevé des billets qui a fait jaser. En effet, on demandait plus de 200 $ dans les gradins et plus de 500 $ pour une place au parterre ! Sur le web, plusieurs mélomanes avaient dit s’être ruinés pour ne pas manquer le retour des Californiens qui ont fait la pluie et le beau temps à la fin des années 1990.

C’est sur l’air hyper connu de Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, op. 30, entendu au début du film 2001 : L’Odyssée de l’espace, que le trio a fait son arrivée sur scène. Déjà, les quelque 17 000 spectateurs étaient surexcités et très bruyants.

Le soutien de Montréal

Les deux leaders du groupe, Mark Hoppus et Tom DeLonge se sont postés à l’avant et ils ont commencé comme s’ils ne s’étaient jamais laissés.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« Vous savez ce que j’aime de Montréal ? Ce n’est pas f*cking Toronto », a lancé DeLonge, sous les acclamations du public.

Plus loin, Mark Hoppus a raconté à quel point le public montréalais avait encouragé le groupe depuis ses débuts. « En 1994 ou 1995, personne ne venait voir nos concerts aux États-Unis. Mais à Montréal, on venait jouer au Warped Tour et il y avait des milliers de personnes. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

C’était un retour plus de 20 ans en arrière pour les milliers de spectateurs qui ont pu entendre un total de 13 chansons des deux albums les plus populaires de Blink-182 : Enema of the State (1999) et Take Off Your Pants and Jackets (2001).

Les poids lourds pour la fin

Derrière les trois musiciens, on retrouvait deux écrans verticaux, qui nous montraient des gros plans de Mark, Tom et Travis. Un écran géant central projetait quant à lui différentes animations tout au long de la soirée.

Ne manquant jamais d’humour, les membres de Blink-182 se sont payé la tête de Tom DeLonge, qui avait fait parler de lui ces dernières années pour ses recherches sur les ovnis. « J’avais raison à propos des extraterrestres! » a lancé DeLonge, avant d’enchaîner avec un titre de 1999 très approprié : Aliens Exist.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

En tout, ce sont plus de 25 chansons que les membres de Blink-182 ont servies à leurs admirateurs québécois. Même si le groupe a joué quelques succès en début de concert, dont The Rock Show et Feeling This, il a gardé ses poids lourds pour la fin : I Miss You, Adam’s Song, What’s My Age Again?, First Date, All the Small Things et Dammit.

Turnstile

En première partie, on ne voulait surtout pas manquer la performance du groupe hardcore punk de Baltimore, Turnstile. Avec son excellent troisième album GLOW ON, la formation s’est retrouvée sur plusieurs palmarès de fin d’année en 2021.

Après les avoir vus à Osheaga l’été dernier, on savait déjà que les musiciens n’allaient pas décevoir. Comme de fait, on a eu droit à une performance très énergique, menée par le chanteur déchaîné Brendan Yates, qui n’a pas hésité à hurler dans son micro et à se promener un peu partout sur la scène.

Malgré quelques problèmes de son au début, qui ont rendu les premières pièces un peu cacophoniques, Turnstile s’est probablement gagné de nouveaux fans au Centre Bell avec les intenses chansons MYSTERY, BLACKOUT et HOLIDAY. Vivement un retour à Montréal dans une plus petite salle!