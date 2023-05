Boxe: Kim Clavel l'emporte à la Place Bell

Kim Clavel voulait se prouver qu’elle était encore dans le coup et elle peut dire mission accomplie. Déterminée et méthodique, elle a eu raison de la Mexicaine Naomi Arellano Reyes, vendredi soir, à la Place Bell de Laval.

Les juges l’ont donnée gagnante par décision unanime en remettant des cartes de 96-94, 98-92 et 98-92. Clavel (16-1, 3 K.-O.) a ainsi mis la main sur les ceintures WBO intercontinentale et WBC internationale, et surtout, elle est devenue l’aspirante obligatoire des mi-mouches à ces deux fédérations.

La Québécoise de 32 ans a donc bien entrepris la reconquête de son titre de championne du monde perdu en janvier dernier face à Yesica Nery Plata, dans ce même amphithéâtre.

MARTIN CHEVALIER / JDM

Une coupure à l’arcade sourcilière gauche subie à la suite d’un coup de tête de Reyes (9-2, 5 K.-O.) au huitième round n’a pas ralenti les ardeurs de Clavel.

Après un bon départ de sa rivale, Clavel s’est imposée, répliquant rapidement aux coups de Reyes.

Sous les encouragements de la foule, la boxeuse du Groupe Yvon Michel a fait face à une adversaire coriace, mais elle est sortie gagnante des échanges.