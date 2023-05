Boxe: Sébastien Bouchard répond présent

Sébastien Bouchard était tanné de faire du surplace dans sa carrière, mais ce fut tout le contraire dans le ring, vendredi, à la Place Bell de Laval. Il n’a fait que courir, tentant d’atteindre Fernando Altamirano Marquez. Le coin du Mexicain a finalement lancé la serviette après six rounds.

Bouchard (20-2-1, 9 K.-O.) n’a jamais été ennuyé dans ce choc, utilisant son jab à profusion. Il a souvent coincé Marquez (11-2, 9 K.-O.) dans les câbles, l’envoyant même au tapis à la sixième reprise, sans toutefois réussir à finir le travail.

L’athlète de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, voulait retrouver ses bonnes habituelles de boxeur agressif après un décevant verdict nul subi à Trois-Rivières en mars 2022.

«Je voulais revenir à l’ancien Sébastien Bouchard, ce que je faisais au début de ma carrière. Plus le combat avançait, plus j’étais dans ma zone de confort», a analysé le boxeur de 36 ans qui revient de loin. Il n’a combattu que deux fois au cours des quatre dernières années en raison de blessures et de la pandémie.

En dominant son adversaire, le père de trois enfants a ainsi bien entamé sa remontée dans les classements.

Volny réussi son retour

Patrice Volny (17-1, 11 K.-O.) a réussi son retour à la maison en défaisant Abraham Juarez Ramirez (21-11-1, 10 K.-O.) par arrêt de l’arbitre à 2 :18 du troisième round.

Après avoir chuté une première fois à la suite de deux crochets du Montréalais, le Mexicain a mis un genou à terre quelques instants plus tard et sans était fait pour lui.

Volny, qui n’avait pas grimpé dans le ring depuis une défaite à Las Vegas il y a un an et demi, n’a pas semblé trop rouillé. Il a été patient et attendu les ouvertures sous les cris de la foule.

«J’aurais adoré faire un combat plus long, mais j’avais un message à passer. Donc, il me fallait absolument un arrêt par K.-O. ou arrêt de l’arbitre. [...] C’était un beau retour et c’était assez pour repartir la machine au maximum», a indiqué celui qui espère remonter dans le top 10 chez les poids moyens.

Défi relevé pour Veyre

Caroline Veyre (4-0) a relevé le défi d’un premier affrontement de huit rounds chez les poids plumes haut la main, signant une victoire par décision des juges (77-75, 80-72 et 78-74) face à Emma Gongora (6-3).

Il s’agit pour la Québécoise d’adoption née à Paris d’un deuxième triomphe consécutif face à une adversaire de la France.

Mais ce fut ardu pour la quart de finaliste aux Jeux olympiques de Tokyo, sortant du ring la joue gauche amochée. Sa rivale, une championne de kickboxing, a pour sa part été victime d’une coupure au-dessus de l’œil gauche au quatrième assaut.

«C’était un combat vraiment difficile physiquement, a dit la gagnante au centre du ring. J’ai essayé d’être la plus intelligente possible. Mais c’était difficile de contre-attaquer, car elle avançait avec sa tête et c’était difficile de marquer des points.»

Il y a beaucoup d’accrochage et des coups derrière la tête, les deux pugilistes luttant souvent au corps à corps.

Il y a quelques jours, Yvon Michel racontait que le promoteur de Gongora était tellement certain que sa protégée gagnerait, qu’il avait déjà offert un combat revanche à Veyre. Ça n’arrivera pas.

Une Canadienne surprise

En lever de rideau, l’Albertaine Alexas Kubicki (6-1) a été surprise par la Mexicaine Linda Contreras Ibarra (3-3-2, 2 K.-O.), qui n’était pas venue au Québec pour encaisser un chèque. Celle-ci a donné tout un spectacle pour l’emporter par décision unanime des juges (77-75, 77-74 et 77-74).

Kubicki a bien entamé le combat de huit rounds chez les poids mouches, mais Contreras Ibarra a pris confiance et a pris l’ascendant, étant agressive et touchant souvent la cible. La défensive de la jeune femme de 19 ans a fait défaut, elle qui n’avait pourtant perdu qu’un choc chez les amateurs, avec les équipes nationales canadienne et polonaise. Elle n’a pas pu atteindre sa rivale sans recevoir un coup en retour.

La Mexicaine de 23 ans n’a jamais ralenti la cadence, même quand elle a perdu un point au septième assaut pour avoir donné un coup bas.