Canada’s Got Talent: une concurrente aurait-elle copié un numéro de Michaël Rancourt?

La Lavalloise Geneviève Côté, qui avait remporté un «Golden buzzer» à l’émission «Canada’s Got Talent», se serait-elle fortement inspirée d’un numéro de l’humoriste québécois Michaël Rancourt?

Le principal intéressé le croit, et il en a parlé lors de son passage à l’émission de Mario Dumont sur les ondes de LCN, vendredi.

La chanteuse et bruiteuse Geneviève Côté, au talent vocal indéniable, était la dernière demi-finaliste de l’émission à s’amener sur les planches du Fallsview Casino Resort de Niagara Falls, mardi soir. Elle a une fois de plus charmé le jury et passe en finale du concours télévisé.

Michaël Rancourt dit connaître Mme Côté depuis 20 ans, sans donner de détails et demeure prudent.

«Ce que je dénonce c’est que c’est mon numéro qui a été présenté à Canadian’s Got Talent. C’est un numéro que j’utilise dans ma carrière que j’utilise et qui m’a fait connaître dans ma carrière depuis 1990-1991. On l’a utilisé d’une autre façon, mais quand même, quand on est les mets à côté de l’autre, c’est pratiquement la même chose», dénonce l’humoriste.

Il soutient qu’il fait cette performance, inspirée du film «Il était une fois dans l’Ouest» depuis 30 ans.

Et son numéro se termine avec le chant d’une soprano, ce qu’a repris Mme Côté.

Il affirme n’avoir jamais signé de décharge ou contrat donnant le droit à qui que ce soit d’utiliser son idée.

«Ça prend des mois et des mois monter un concept comme ça, c’est beaucoup de travail», ajoute-t-il.

Selon lui, son concept est devenu dilué parce qu’il a été repris sans son consentement par une autre interprète.

«J’ai l’impression d’avoir une partie de ma création qui vient de se faire enlever. Ça m’a déçu, je suis triste, j’ai une déception, mais en même temps, je me dis que ça m’appartient dans une certaine façon quand même.»

