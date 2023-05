Capitales: une défaite pour amorcer la saison

Les Capitales de Québec n’ont pas amorcé la défense de leur titre dans la Frontier League comme prévu, vendredi à Avon en Ohio, subissant une défaite de 10 à 6 face aux Crushers de Lake Erie.

Il faut dire que l’équipe de la Vieille Capitale présente un visage tout à fait différent par rapport à l'an dernier. Plusieurs joueurs disputaient ainsi un premier match sous les ordres de Patrick Scalabrini.

C’est le cas du lanceur Pete Tago, dont la première sortie avec les Capitales ne s’est pas déroulée comme prévu. Il a alloué six points mérités et autant de coups sûrs en seulement deux manches, concédant notamment une longue balle de trois points à Santiago Chirino.

Les «Caps» se sont retroussé les manches et ont connu une excellente deuxième manche à l’attaque, inscrivant chacun de leurs six points. Justin Gideon a étiré les bras pour permettre à deux coéquipiers de croiser le marbre.

Juremi Profar (simple), Marc-Antoine Lebreux (ballon-sacrifice) et Reece Yeargain (optionnel) ont aussi ajouté des points au tableau.

La substitution de Tago n’a toutefois pas replacé les choses au monticule et les Crushers se sont octroyé un coussin de quatre points. Kenny Pierson n’a pas aidé la cause des siens en permettant trois frappes en lieu sûr et autant de points en seulement une manche.

Les Capitales et les Crushers s’affronteront aussi samedi et dimanche, toujours au Crusher Stadium.