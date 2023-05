C’est quoi être vieux?

Bien des personnes qui prennent de l’âge détestent se faire répondre « OK Boomer ». J’arrive à 68 ans, et je ne me sens pas vieille parce que je ne me suis jamais sentie vieillir. D’ailleurs ne dit-on pas que les soixante-dix ans d’aujourd’hui sont les cinquante ans d’hier ? Objectivement, quel que soit notre âge, à moins d’être un bébé, on est toujours le vieux ou la vieille de quelqu’un.

Plusieurs personnes âgées vous ont écrit dernièrement pour faire une manière de bilan de leur vie. Je ne me suis pas reconnue dans les commentaires de ceux qui ont eu une vie difficile, un peu plus dans ceux des gens heureux, ceux qui ont vite oublié ou qui sont passés à côté des catastrophes.

J’ai eu la chance d’avoir une vie pas trop turbulente ni trop marqué par les mauvaises surprises. Est-ce que cela m’aurait empêchée de vieillir ? Probablement. N’allez cependant pas vous imaginer que ma peau est aussi lisse qu’avant, mes fesses et mes seins aussi pigeonnants, car la gravité a fait son œuvre. Mais j’ai d’autres charmes, sauf qu’il faut creuser un peu plus pour les découvrir.

C’est dans le regard des autres que je vois que j’ai changé. Je ne suis plus celle qui fait se retourner les têtes. Le regard des jeunes hommes ne se pose plus sur moi et celui des plus vieux ne s’intéresse à moi qu’en désespoir de cause, même s’il me reste certaines portes de sortie pour prouver que vieillir n’est pas qu’un naufrage. L’expérience acquise au fil des ans, personne ne peut contester qu’elle m’a apporté une sérénité que peu de jeunes possèdent. Je me suis adoucie, et mon côté chien fou s’est calmé, au point de me donner des airs de Saint-Bernard. Est-ce qu’on est obligé de se dire vieux quand on se sent mieux que jamais en dedans ?

Jeune de cœur

Intéressante réflexion que la vôtre. Elle vous vaudra certainement l’accord de plusieurs.