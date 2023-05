CF Montréal : Toronto en ville avec des comptes à rendre

C’est sans leurs partisans mais avec un esprit vengeur que les joueurs du Toronto FC devraient s’amener au stade Saputo, samedi, pour se mesurer à nouveau au CF Montréal. Les enjeux seront différents cette fois.

Le Bleu-Blanc-Noir a battu les «Reds» 2 à 1 mardi, en quart de finale du Championnat canadien. Le hasard du calendrier veut que Toronto soit de nouveau l’adversaire de l’équipe québécoise, mais cette fois en Major League Soccer (MLS).

«Je ne crois pas que ce soit une revanche, parce que c’est une autre compétition», a rappelé en conférence de presse l’entraîneur-chef Hernan Losada, jeudi.

«Nous connaissons très bien Toronto et ils nous connaissent très bien. Je ne m’attends pas à beaucoup de changements dans les équipes. Ça peut être un match complètement différent parce qu’on joue à domicile. Je ne sais pas avec quelle tactique ils viendront ici, mais les deux équipes ont besoin de points.»

Montréal surfe sur une séquence de cinq victoires, toutes compétitions confondues. En MLS, trois points pourraient le faire passer dans la zone de qualification pour les éliminatoires. Évidemment, retrouver un dossier positif serait agréable, le CFM ayant gagné quatre matchs et en ayant perdu six.

«Maintenant vient le plus difficile, c’est-à-dire de garder ce rythme, a poursuivi Losada. Il ne faut pas croire que tout est à son mieux, parce qu’il y a toujours des choses à améliorer. On ne peut pas baisser les bras et on va continuer de travailler.»

Des allures de marathon

Les prochaines semaines seront déterminantes. Les joueurs ont montré leur caractère en reprenant en main leur saison, mais le calendrier en mai et juin a maintenant des allures de course d’endurance.

«C’est encore un match important, pas seulement parce que c’est contre Toronto à domicile, mais aussi parce qu’on veut continuer à gagner. Après samedi, quatre des cinq prochains matchs seront à l’extérieur. C’est un programme difficile», a affirmé Losada.

Effectivement, le CF Montréal ira sur le terrain environ à tous les quatre jours dans le prochain mois. La demi-finale du Championnat canadien du 24 mai, contre le Forge FC, et une possible finale le 6 juin rendent ce calendrier assez encombré.

«Je suis un peu déçu du programme de matchs, parce que je ne pense pas que ce soit normal, s’est désolé le pilote argentin. Qu’on joue, pour les trois ou quatre prochaines semaines, deux matchs par semaine, c’est trop. C’est comme ça et on va essayer de garder tout le monde en forme.»

Losada ne s’attend pas à afficher le même onze partant chaque match. Pour bien reposer tout le monde, des rotations seront nécessaires. En défense, Joel Waterman manquera la rencontre de samedi en raison d’une accumulation de cartons jaunes.