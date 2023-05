Concours Monster Spectacular 2023

Le Journal de Québec, fier partenaire du Monster Spectacular !

Depuis 30 ans, l’évènement Monster Spectacular offre un spectacle rempli d’adrénaline avec des moments époustouflants pour toute la famille !

Amateurs de sensations fortes, remplissez le formulaire de participation pour gagner votre forfait VIP dans une loge d’entreprise pour 12 personnes, le 3 juin prochain, au Centre Vidéotron de Québec.

Encore une fois, les plus gros noms du circuit américain seront de la partie. Les meilleurs pilotes au monde s’affronteront dans une série de cascades en se mesurant dans plusieurs types de compétitions de freestyle motocross et de backflips, ainsi que dans des courses de VTT et de side by side. Trois heures d’action à couper le souffle !

Le Centre Vidéotron vibrera à nouveau au son du plus grand circuit de camions monstres au Canada !

