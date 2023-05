Course automobile : le pilote québécois Alex Labbé tentera sa chance en terre battue

Faute d’un volant régulier en série NASCAR Xfinity, Alex Labbé se tourne vers une discipline qui lui est inconnue ou... presque : la terre battue.

Le pilote des Bois-Francs participera à une séance d’essais privés au RPM Speedway (à Saint-Marcel-de-Richelieu) dimanche dans l’espoir d’effectuer sa première course au même endroit à la fin du mois de mai dans la catégorie Sportsman.

C’est grâce à l’initiative de Dominic Lussier, copropriétaire de l’Autodrome Granby et du RPM Speedway, qu’il obtiendra cette première chance.

« Nous avions amorcé des discussions il y a un bon bout de temps, mais en raison de mes horaires très chargés en série Xfinity, j’étais incapable de me libérer. Pendant la saison morte, les pourparlers se sont intensifiés », a expliqué Labbé, en entrevue au Journal.

« Pour moi, ce sera une nouvelle expérience, si ce n’est que j’ai réalisé une dizaine de tours sur la terre battue il y a quelques années... pour le plaisir », a-t-il renchéri.

« Avant de faire ma première course, je veux me familiariser avec le pilotage de ces voitures. Je compte m’entraîner pendant au moins deux jours. C’est une adaptation à tous égards. Ces voitures n’ont pas de rétroviseurs et on ne peut compter sur des éclaireurs comme en NASCAR. »

Photo Louis Butcher

Un volant clé en main

L’argent est le nerf de la guerre en course automobile. La bonne nouvelle pour Labbé, c’est qu’il n’aura pas à aller piger dans son compte de banque ou à dénicher des commanditaires. C’est un volant « clé en main ».

« Nous sommes très fiers de compter sur Alex. Nous allons lui offrir une voiture de premier plan pour lui permettre d’exprimer tout son talent sur la piste », a indiqué Lussier, qui ne compte pas les heures pour promouvoir sa discipline et pour permettre aux talents québécois de se faire valoir.

Incidemment, Dovovan, le fils de Dominic, sera son coéquipier en 2023 au sein de l’écurie Lussier Chevrolet.

« Donovan va m’aider et c’est lui qui prépare les deux voitures de l’équipe. Il est très dévoué et il me fait penser à moi quand j’étais plus jeune. Il sait comment ajuster une voiture et il n’hésite pas à se salir les mains », de souligner Labbé.

À Portland

Faute de budget, Labbé n’a participé qu’à cinq des 10 premières épreuves de la série NASCAR Xfinity cette année. Sa prochaine participation n’est prévue que le 3 juin au circuit routier de Portland, en Oregon, au sein de l’écurie DGM, dirigée par le Beauceron d'origine, Mario Gosselin.

« C’est la seule course qui est coulée dans le béton, raconte-il. Mais on travaille pour en faire davantage évidemment. Je compte faire aussi quelques épreuves de stock-car au Québec cet été, à Vallée-Jonction et à Montmagny en Late Models (LMS).

Quant à la série NASCAR Pinty’s, rien n’est prévu pour l’instant.

« Je ne dit pas non à la Pinty’s, surtout au GP3R. C’est un événement incontournable. »

Parlant du GP3R, sa présence est au moins assurée à l’épreuve du Défi Urbain Chevrolet, cette course réunissant les bolides Modifiés au mois d’août.

Un beau cadeau d’anniversaire

Labbé est papa pour la première fois. Sa conjointe Valérie a donné naissance à Adèle le 26 avril dernier.

« Comme cadeau, on ne peut demander mieux. Elle est née trois jours avant mes 30 ans », conclut-il.