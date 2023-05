Crise du logement : «Certains [parents] craignent de perdre la garde leur enfant parce qu’ils n’auront plus de toit!»

Des familles de différentes régions du Québec au bord de se retrouver à la rue ont manifesté leur détresse vendredi face à la crise du logement qui s'aggrave.

« Certains [parents] craignent de perdre la garde leur enfant parce qu’ils n’auront plus de toit! En tant qu’organisme, on se sent pas mal impuissant, on ne sait pas trop comment aider concrètement », soutient Nancy Desormeaux, directrice générale de Parents uniques Laurentides.

Selon elle, de plus en plus de familles inquiètes appellent en panique son organisme, qui œuvre depuis 40 ans pour les familles monoparentales, parce qu’ils ne trouvent pas de logement.

Le son de cloche est le même pour Myriam Tison, directrice générale de la maison d’hébergement pour femme L’Ombre-Elle.

« Quand une femme quitte un agresseur, qu’est-ce qui arrive? La personne se retrouve en hébergement, mais après, il n’y a plus rien! Les loyers sont trop chers et il n’y a pas de HLM », déplore-t-elle, en ajoutant que les logements sont aussi de plus en plus rares.

Vivre en coloc

Stéphanie Nantel, mère monoparentale et intervenante pour l’organisme la Maison de la famille du Nord, à Mont-Tremblant, n’a pas eu le choix de rester avec son ex pour ne pas vivre dans son char avec sa fille de 4 ans.

« Quand on s’est séparé avec le père de ma fille, on a essayé de racoler les morceaux parce qu’on n’était pas capable de payer deux loyers. Maintenant je suis en coloc avec ma collègue, parce qu’on n’avait pas d’autre solution », raconte-t-elle au Journal.

Comme elle, plusieurs centaines de locataires de Montréal, Joliette, Gatineau, Châteauguay, entres autres, sont descendus à Sainte-Agathe-des-Monts afin de manifester devant le bureau de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

Clara Loiseau / JdeM

La manifestation organisée par le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a aussi rassemblé de nombreux organismes qui implorent que des mesures soient prises rapidement, notamment pour la construction de logement sociaux.

Plusieurs groupes communautaires venant en aide aux familles se sont aussi joints à la marche, vendredi.

Un exemple de crise

Pour Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, la ministre Durance n’a qu’à regarder la situation à Sainte-Agathe-des-Monts si elle veut prendre la mesure des crises du logement qui affectent le Québec et les Laurentides.

Clara Loiseau / JdeM

Selon les données du recensement canadien de 2021, plus du tiers des ménages locataires de cette agglomération de recensement doivent consacrer plus que la norme de 30 % de leur revenu au logement, indique le FRAPRU.

« Chez les ménages gagnant moins de 30 000 $ par année, cette proportion monte à 73,2 % », ajoute Mme Laflamme.

Cette dernière souligne également que le loyer moyen à Sainte-Agathe-des-Monts a augmenté considérablement en deux an, passant de 701 $ par mois en 2020, à 889 $ en 2022, une hausse de 26,8 %.

Dans la région métropolitaine de Montréal, le loyer mensuel moyen atteint maintenant 998 $, soit 12,0 % de plus en deux ans.