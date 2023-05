De ABBA à Céline Dion: 5 moments marquants du concours Eurovision

Si l’Eurovision tient du sacré à travers le Vieux Continent, peu de Québécois suivent assidûment ce grand concours musical annuel. Pourtant, au fil des ans, une poignée d’événements ont réussi à créer des échos si forts qu’ils ont atteint l’Amérique du Nord. En voici cinq.

Les débuts d’ABBA

C’est avec éclat que le quatuor suédois a lancé sa carrière au printemps 1974, remportant la 19e édition de l’Eurovision avec son titre Waterloo. Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid ont rapidement poursuivi sur cette lancée, bâtissant l'un des répertoires musicaux les plus connus et célébrés de l’histoire à grands coups de Mamma Mia, Fernando, SOS et, bien entendu, The Winner Takes It All.

La victoire de Céline Dion

Courtoisie

Il y a (déjà!) 35 ans, Céline Dion consolidait son statut de vedette internationale en donnant la victoire à la Suisse lors de l’Eurovision. La chanson interprétée, Ne partez pas sans moi, est depuis devenue un hymne intemporel qui a d’ailleurs servi de chanson-thème lors de la plus récente édition de Star Academy, en France. À noter que l’édition de 1988 de l’Eurovision comptait parmi ses candidats une autre star en puissance: Lara Fabian. Représentant pour sa part le Luxembourg, la chanteuse a atteint la quatrième position du classement grâce à la ballade Croire.

La France mise sur Natasha St-Pier

Photo capture d'écran YouTube

On connaît tous la chanson Je n’ai que mon âme, pièce phare du répertoire de Natasha St-Pier. Eh bien, c’est pour l’Eurovision que la pièce avait initialement été écrite, pour permettre à la Néo-Brunswickoise de représenter la France lors de l’édition de 2001. La chanteuse a terminé la compétition au quatrième rang, derrière l’Estonie, le Danemark et la Grèce.

Un podium pour Annie Cotton

Photo capture d'écran YouTube

Cinq années après Céline Dion, la Suisse a fait appel à une autre Québécoise pour défendre son honneur: Annie Cotton. Celle qu’on a ici connue à titre de comédienne – dans Watatatow, notamment – a fait bonne figure avec la pièce Moi, tout simplement classée en troisième position lors du classement final.

Le triomphe de Conchita Wurst

AFP

Robe cintrée, chevelure en cascade, gloss vibrant, fard à paupières brumeux... et barbe. Conchita Wurst n’est pas passée inaperçue lors de l’édition 2014 de l’Eurovision. La drag-queen autrichienne a raflé les honneurs pour sa terre natale avec sac chanson Rise Like a Phoenix. Du même coup, elle a lancé une carrière internationale qui l’a portée du tapis rouge des Golden Globes à Los Angeles, en passant par la scène du Crazy Horse, à Paris.