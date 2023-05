«De l’extorsion pure et simple»: un restaurant de Laval forcé de fermer ses portes

Les propriétaires du restaurant Nuits de Beyrouth, ciblé par quatre incendies criminels dans les derniers mois, ont décidé de mettre la clé sous la porte, vendredi.

• À lire aussi: Un restaurant de Laval victime d'extorsion se dit abandonné par ses assureurs

• À lire aussi: Un restaurant de Laval visé par un incendie suspect

De passage au restaurant situé dans le quartier Chomedey à Laval, TVA Nouvelles a constaté que les propriétaires et employés étaient en train de plier bagage.

Les propriétaires croient avoir été ciblés puisqu’ils ne voulaient pas payer la fameuse «pizzo» à des criminels, une taxe illégale en échange d’une forme de protection.

TVA NOUVELLES

Selon nos informations, des milliers de dollars étaient réclamés par les ravisseurs.

Les propriétaires du commerce n’ont jamais voulu payer la taxe, évoquant leurs valeurs.

Pierre El Dib lance une flèche au propriétaire de l’immeuble commercial. Selon lui, il a pris la situation à la légère.

«Les dommages qu’on a subis, c’est pas les gangs de rue. C’est vraiment le propriétaire de la place ici. C’est lui qui nous a causé tous ces dommages! Dès le premier impact en octobre 2022, il fallait prendre ça au sérieux [...] Lui il veut pas investir une auto, une personne [...] il a pris ça à la légère», pense-t-il.

Voici les témoignages recueillis par deux autres restaurateurs de l’endroit :

«C’est une grosse déception pour toute la communauté aujourd’hui. C’est une déception pour une trentaine d’employés qui vont se faire mettre à la rue [...] On est venus ici très jeune, on est venus ici pour fuir une guerre civile, on est venus pour fuir l’injustice! On se retrouve dans une injustice qui est plus grosse que ça encore. On se fait laisser tomber par nos assureurs», soulève avec déception Hoda Dib.

«On se fait abandonner par le système. On a essayé de chercher la justice, mais on n’a pas pu la trouver [...] C’est de l’extorsion pure et simple. On nous demandait de l’argent pour une protection. On a refusé puis on est victime maintenant de plusieurs tentatives de cocktail Molotov», témoigne avec regret Kevin Alsabek.

TVA NOUVELLES

En entrevue avec Michel Jean, l’inspecteur à la retraite André Durocher estime que la situation entourant le vandalisme de commerces dans le Grand Montréal est inquiétante.

«Actuellement, tous les services de police peinent à trouver des effectifs, donc ça devient très difficile [d’enquêter] [...] Je pense que ça prend des enquêtes qui vont mener à des arrestations solides», évoque-t-il.

Rappelons que le Service de police de Laval a mis sur pied, conjointement avec la SQ et le SPVM, le projet Mèche, qui vise à mener des enquêtes concernant des cas d’extorsion.

Incendies criminels à Montréal

Depuis le 1er janvier 2023 : 220

En mai : 16

34 arrestations

3 cette semaine

Source : SPVM