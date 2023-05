Des pilotes québécois en mission dans la série canadienne de stock-car NASCAR Pinty's

Marc-Antoine Camirand tentera d’accomplir ce qu’aucun pilote de la série NASCAR Pinty’s n’a réussi depuis la saison inaugurale en 2007 : remporter deux titres consécutifs.

La première de 14 étapes sera disputée samedi en début de soirée au petit circuit ovale de Sunset, en Ontario où, à pareille date l’an dernier, le pilote de Saint-Léonard-d’Aston est venu bien près d’accéder à la première marche du podium.

Camirand est toutefois conscient que la compétition sera encore très forte cette année et qu’il devra mettre les bouchées doubles pour défendre son championnat avec succès en 2023.

« Non seulement, je veux être le premier pilote à remporter deux championnats consécutifs, mais nous voulons aussi être la première équipe à réaliser cet exploit. Je sais toutefois que d’autres pilotes aguerris ont les mêmes ambitions que moi », réalise-t-il.

La concurrence proviendra notamment d’Andrew Ranger, trois fois champion de la série NASCAR Pinty’s, qui défendra, comme Camirand, les couleurs de Paillé, concessionnaire GM à Berthierville.

« Je crois que les conditions sont réunies cette année pour des victoires et, ultimement, le championnat », de prétendre le pilote originaire de Roxton Pond.

Photo courtoisie Matthew Manor

Si la tendance se maintient...

Excluant la saison 2020, où la pandémie a forcé la tenue de six courses hors championnat, les cinq derniers titres ont tous été remportés par des Québécois. Du nombre, Louis-Philippe Dumoulin, à sa 15e saison dans la série canadienne, est considéré comme un sérieux prétendant à une quatrième couronne.

« La saison 2022 a été positive, mais elle n’a pas répondu complètement à nos attentes en matière de résultats. Nous avons soif de renouer avec la victoire et de viser un nouveau titre. C’est l’objectif principal », de raconter le pilote originaire de Trois-Rivières.

À ce groupe très sélect, il faut ajouter les noms de Kevin Lacroix et d'Alexandre Tagliani.

« Nous avons bâti une nouvelle voiture pour les pistes ovales, de confirmer Lacroix. Pour palier à nos difficultés sur ce type de circuit, on a décidé de la changer pour la saison. »

Quant à Tagliani, son objectif est tout aussi convaincant : « Cette année, ce sera encore mieux. Je suis sûr que nous allons nous battre pour les grands honneurs en septembre au Delaware à l’occasion de la finale. »

Photo courtoisie Matthew Manor

Guénette à surveiller

Vainqueur au Grand Prix de Trois-Rivières l’an passé, Alex Guénette est un autre pilote à surveiller cette année. Associé à l’écurie Ed Hakonson, le pilote de Terrebonne est gonflé à bloc à l’aube d’une première saison à temps plein depuis 2021.

« Nous comptons réaliser de belles choses cette année, dit-il. Chaque pilote veut gagner et nous ne faisons pas exception. Tous les ingrédients sont réunis pour atteindre le but ultime, celui de remporter le championnat. »

Photo courtoisie Paulo Pedicelli

Attentes élevées pour Bergeron

Parmi les 11 Québécois engagés à Sunset, ce qui représente plus de la moitié du plateau, il faudra aussi surveiller Jean-Philippe Bergeron qui, lors d’essais privés, s’est montré particulièrement rapide.

« Nos attentes sont plus élevées à notre deuxième année à temps plein dans la série NASCAR Pinty’s. J’ai acquis beaucoup d’expérience l’an dernier et des podiums sont dans ma mire. »

Photo courtoisie Matthew Manor

À ses côtés, au sein de l’écurie Jacombs, il retrouvera le jeune espoir Thomas Nepveu.

Le pilote de 18 ans, natif d’Oka, en sera à la toute première course de sa carrière en série NASCAR Pinty’s, sa toute première, en fait, en stock-car.

« C’est un gros défi qui m’attends, surtout que mon expérience est très limitée sur piste ovale. Mon but, c’est de terminer la course à Sunset et d’éviter les accrochages. Je sais que je dois affronter des pilotes qui n’ont plus besoin de présentation, mais je n’ai pas l’intention de m’en laisser imposer. »