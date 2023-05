Dolly Parton dévoile sur scène le premier extrait de son album Rockstar

Dolly Parton change de registre pour plonger dans la musique rock : la diva de 77 ans a en a donné un aperçu en chantant son premier extrait, jeudi soir, en clôture du gala des Academy of Country Music Awards.

La reine du country, Dolly Parton, a lancé sa première chanson rock en grand. Elle a interprété Wold On Fire en direct, lors d’une prestation télévisuelle truffée d’effets pyrotechniques.

Et cela fonctionne! Car l’artiste country possède la puissance et le caractère nécessaire pour interpréter ce qui est considéré comme du bon vieux rock.

AFP

Son prochain album, Rockstar, se veut une réponse à son intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame en 2022. Un honneur que la chanteuse country ne croyait pas mériter avant d’avoir fait paraître un véritable album rock.

World On Fire fait partie des 30 pièces qui se retrouveront sur son album Rockstar, dont la sortie est prévue le 17 novembre prochain. Fort attendu par les admirateurs de la chanteuse, les amateurs de rock et les curieux, cet album regroupera une brochette importante de grands noms de la musique.

Parmi la quarantaine de vedettes invitées se trouvent Lizzo, Paul McCartney, Sheryl Crow, sa nièce Miley Cyrus, Pink, Sting, Elton John, Kid Rock et Steven Tyler. Les deux tiers de l’opus seront des reprises de chansons légendaires (dont Dont let The Sun Go Down on Me, Let It Be et We Are the Champions) et le reste, des compositions originales.