MANUEL, Thérèse Hains



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 31 mars 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Thérèse Manuel, épouse de feu monsieur André Hains. Née à Pointe-à-la-Croix le 18 août 1941, elle était la fille de feu dame Marguerite Laviolette et de feu monsieur Maurice Manuel. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h45. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Julie Paquet), Elaine (Benoît Masson); ses petits-enfants : Guillaume et Meghan Masson; son ami de coeur des dernières années Jean Caron; ses frères, sa soeur, son beau-frère, et ses belles-soeurs : Constance (Marc Gauthier), Roger (Huguette Couture), Conrad (Claire-Andrée Lavoie), Guy (Mary-Lee Keefe) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Thérèse était également la soeur de feu René (feu Thérèse Martin) et la belle-soeur de feu Raymond Hains (feu Suzanne Nadeau). La famille remercie tout le personnel dévoué de l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333 ou à la Fondation Québécoise du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. 1-877-336-4443