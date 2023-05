[EN VIDÉO] Il se rase les cheveux pour remonter le moral de sa mère atteinte de cancer... ses collègues aussi!

Les collègues d’un jeune coiffeur brésilien, qui se sont rasés la tête sur-le-champ pour accompagner sa mère atteinte d’un cancer au moment où elle devait dire au revoir à sa chevelure, ont ému la toile dans les derniers jours.

«Quand tu élèves un homme de la bonne façon...», peut-on lire dans une vidéo partagée sur TikTok, qui a été visionnée plus de 19,9 millions de fois en moins de 24 heures vendredi.

Sur les images provenant initialement d'Instagram, une mère aux yeux embrumés se fait raser la tête par son fils Guilherme Magalhães Cardoso, du salon Barbearia Entre Amigos à Presidente Epitácio au Brésil, au moment où ce dernier aurait tourné le rasoir vers lui pour se tondre la tête à son tour, a rapporté le média brésilien g1.

Mais ni lui, ni sa mère, Cláudia Magalhães, ne savaient que les collègues du jeune homme avaient prévu se joindre au mouvement en soutien à la femme, en larmes.

«Avant qu'il arrive au salon, on s’était déjà dit que nous allions nous raser les cheveux. Il ne le savait pas. Quand il a commencé à se raser, Brito, notre ami, s'est rasé aussi et ça l’a surpris. Je lui ai dit que je voulais me raser aussi et il s'est mis à pleurer. Sa mère n'a pas pu le supporter non plus», a confié son collègue Carlos Ferreira Neto, au média brésilien.

Un geste qui a touché profondément le jeune coiffeur, qui aurait également perdu son père d’un cancer en 2013.

«Elle pensait que c'était juste elle et lui, mais non, il y a nous. Peu importe ce dont elle a besoin pour s'occuper de Guilherme aussi, nous serons toujours disponibles ici», a ajouté Fernando da Silva Brito.