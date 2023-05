Festi-Conférence: des célébrités pour parler de la santé mentale

C’est du 2 au 4 juin prochain que se tiendra le Festi-Conférence à la Bleuetière DuRoy à St-Nicolas. Avec comme trame centrale la santé mentale, l’événement réunira une impressionnante brochette de célébrités québécoises dont les humoristes Maxim Martin et Michel Mpambara, Nathalie Simard, l’homme fort Hugo Girard, le commandant Robert Piché, le comédien Sylvain Marcel et l’animatrice Maripier Morin. Un total de13 personnalités prendront la parole à cette occasion pour parler de la maladie mentale sous divers angles. L’organisateur M. Bruno Roy, aussi propriétaire de la Bleuetière DuRoy, espère dégager des profits de l’évènement pour les remettre à des organismes et des gens dans le besoin.

►Pour plus d’information ou vous procurez un billets : bleuetiereduroy.com