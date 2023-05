Formation gratuite: explosion des inscriptions pour devenir sauveteur aquatique

L’intérêt pour la formation de sauveteurs aquatiques connaît un nouveau souffle. Depuis l’entrée en vigueur, l’année dernière, du programme d’aide financière pour la gratuité, les inscriptions ont bondi de 50%, selon la Société de sauvetage du Québec (SSQ).

«On ne le cache pas, les frais d’inscription étaient une barrière économique. Pour certains adolescents, devoir payer plus de 1000$ pour la formation, ce n’était pas évident», a affirmé Raynald Hawkins, directeur général de la SSQ.

Le programme, annoncé par la Coalition avenir Québec en juin 2022, termine sa première année d’existence. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 21,5 M$ répartis sur cinq ans pour assurer la pérennité du programme.

«Les besoins étaient criants. Je suis très très satisfaite de voir que les jeunes répondent à la demande. Cela s’inscrivait dans un plan plus large de relance du sport», a affirmé Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Impact positif

«On voit que cela a eu un impact positif», se réjouit M. Hawkins.

«Le fait d’avoir une augmentation de près de 50%, cela ne veut toutefois pas dire qu’ils seront tous sur le marché du travail cet été, mais effectivement, il y aura une augmentation de la disponibilité à l’emploi», a-t-il ajouté.

Pendant la pandémie, les inscriptions aux formations avaient chuté de 50%, a-t-il rappelé.

«Les piscines ont fermé de mars à juin en 2020, c’est la période où il se donne le plus de formation dans l’année», a souligné M. Hawkins.

Selon les données de la SSQ, on comptait 1451 inscriptions à la formation d’entrée Médaille de bronze pour le premier trimestre 2023 (voir tableau), ce qui représente une hausse 49% par rapport au même trimestre en 2022.

«Nous sommes dans le processus où on commence la deuxième année du programme et on voit que les demandes de financement sont plus grandes que l’année dernière», a ajouté le directeur général de la SSQ.

Pénurie

Bon an, mal an, le Québec a besoin d’environ 12 000 sauveteurs aquatiques, et il en manque toujours entre 2000 et 3000, estime l’organisme.

«Dans les faits, c’est probablement plus que ça, car en abaissant l’âge à 15 ans pour commencer la formation, il ne faut pas oublier les nouvelles réalités du marché du travail.»

«Il faut multiplier par 2 et par 3 le nombre de personnes nécessaires pour pourvoir les postes.»

«Ils veulent prendre des vacances avec le reste de la famille. Ils ne veulent pas travailler nécessairement les soirs ou les week-ends. Donc, ça prend plus de gens. On doit s’ajuster. Ils sont encore au secondaire et par conséquent, ils ne sont pas disponibles avant le 23 juin», a ajouté M. Hawkins.

Un tour d’horizon

973 inscriptions Médaille de bronze au Québec pour premier trimestre 2022 (formation d’entrée)

1451 inscriptions Médaille de bronze au Québec premier trimestre 2023

49% d’augmentation

Besoin de 12 000 sauveteurs aquatiques au Québec

De 2000 à 3000 postes sont non pourvus

La gratuité vise les niveaux Médaille de bronze, Croix de bronze, le cours de secourisme général, la formation de sauveteur brevet national et moniteur de natation.

(Source : Société de sauvetage du Québec)