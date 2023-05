France: un employé de restauration rapide tué pour avoir défendu sa caisse

Un employé de restauration rapide à Villeurbanne, près de Lyon, a été mortellement blessé par balle dans la nuit de jeudi à vendredi lors du braquage de son établissement et le suspect a pris la fuite, a-t-on appris de source judiciaire.

Les faits se sont déroulés vers 03h30 peu après l'irruption de l'agresseur «muni d’une arme à feu» qui a menacé «les deux employés et le client se trouvant sur place en réclamant la caisse», a indiqué à l'AFP le parquet de Lyon.

Au moment où il s’apprêtait à sortir, un des deux employés a tenté de s’interposer et le mis en cause a fait feu en sa direction «le touchant au niveau du bas ventre et de la cuisse» avant de prendre la fuite, a-t-il ajouté.

Transportée à l’hôpital, la victime est décédée des suites de ses blessures, selon la même source.

Le parquet a ouvert une enquête pour «vol avec arme et homicide volontaire» qu’il a confiée à la police judiciaire.